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Сегодня, 18:10

«Сити» выкинул «Челси» из чемпионской гонки. Шедевр Де Брейне приблизил Гвардиолу к новому титулу

Андрей Кузичев
Корреспондент
15 января. Манчестер. «Манчестер Сити» — «Челси» — 1:0. Фил Фоден (слева) и Джек Грилиш поздравляют Кевина Де Брейне с забитым голом.
Фото Reuters
Действующий чемпион Англии выиграл важнейший матч у одного из главных конкурентов — 1:0.

Многие большие противостояния — это не только столкновения звезд, идей и стилей, но и войны в медиапространстве, как было у Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Однако в случае с нынешними «Манчестер Сити» и «Челси» ни о какой артподготовке говорить не приходится. Напротив, сплошные комплименты. Пеп рассказывал, что восторгается работой Томаса Тухеля еще со времен «Майнца», и уверял: «Он один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше». А немец назвал «Сити» лучшей командой Англии и образцом, конкурировать с которым можно, лишь играя на пределе возможностей.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
15 янв, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Челси
Голы
Де Брейне, 70 (1:0)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 85 ) Бернарду Силва Стерлинг Грилиш Фоден (Габриэл Жезус, 88 )
Челси
Аррисабалага Рюдигер Алонсо (Маунт, 81) Тиагу Силва Аспиликуэта Сарр Канте Ковачич Зиеш (Вернер, 69) Лукаку Пулишич (Хадсон-Одои, 69)
Предупреждения
Алонсо 7, Ковачич 32
Судьи
Поусон

Единственное, что вызвало споры, — новый виток пандемии. Тухель еще перед наступлением нового года заявил: «Было бы глупо рассчитывать на то, что после травм и коронавируса «Челси» сможет бороться за чемпионский титул». И действительно, начинавшие зиму на первом месте лондонцы к субботе отставали от «Сити» на десять очков. А сейчас главный тренер синих заметил, что действующий чемпион лучше других справляется с коронавирусом. На взгляд со стороны, это действительно так, однако уходившему на карантин в первых числах января Гвардиоле это не слишком понравилось.

Он дал понять, что клуб уважает частную жизнь футболистов и не разглашает фамилии сдавших положительные тесты. «Вы хотите сказать, что мы самые умные? Что омикрон не приходит к нам в гости? — иронично заметил второй месяц подряд признанный лучшим тренером АПЛ испанец. — Последние шесть-семь игр у нас на скамейке четверо или пятеро игроков из академии, и мы находимся в той же ситуации, что и остальные клубы. Мы научились принимать решения за два часа до тренировки и за пять часов до игры».

Также выяснилось, что после вспышки на прошлой неделе у «горожан» есть новые случаи заражения. Однако в протоколе в сравнении с предыдущим матчем отсутствовали только Натан Аке и Коул Палмер, и это точно не имело принципиального значения для субботней игры. В отличие от решения Гвардиолы в центре поля отдать предпочтение Родри, а не Гюндогану, и доверить роль «ложной девятки» Филу Фодену. «Челси» с его выбором центральных хавбеков в лице Нголо Канте и Матео Ковачича требовалось еще и превзойти в борьбе.

Большую часть первого тайма как раз ее было больше, чем, собственно, футбола. Только ближе к перерыву Кевин Де Брейне запрессинговал Ковачича, что обернулось стопроцентным моментом Джека Грилиша, однако нога выбросившегося навстречу Кепы Аррисабалаги сохранила нули на табло. Если бы не этот эпизод, а также испорченный неудачным пасом прорыв Ромелу Лукаку на первых минутах, было бы совсем тоскливо, так как происходившее на поле скорее смахивало на монотонную работу конвейера и не имело ничего общего с яркой афишей. Так что самым любопытным фактом о первой 45-минутке стало то, что за 22 тура «Челси» не пропустил к перерыву в 18 матчах, а «Сити» — в двадцати.

Зато в раздевалке во время отдыха команды словно разбудили. Ковачич за свой «привоз» исправился классным пасом под рывок Лукаку, и уже Эдерсону пришлось включать режим спасателя. Хозяева же стали быстрее двигать мяч, и трибуны дважды взрывались после падений Рахима Стерлинга в штрафной. Возможно, во втором случае арбитр ему поверил бы, однако потенциально скандальную ситуацию отменил офсайд Кайла Уокера в начальной стадии атаки.

Когда же команды снова стали сбиваться на вязкую игру, Де Брейне продемонстрировал, что единственное оружие в таком футболе — индивидуальное мастерство. Бельгиец ушел от подката Канте и из-под плассировавшегося перед ним Тиагу Силвы закрутил мяч под дальнюю штангу. Семьдесят минут ожидания такого шедевра выглядели оправданными, а вот интрига в АПЛ фактически умерла.

Фанаты «Челси» могли сколько угодно напоминать своими баннерами и песнями о победном финале Лиги чемпионов, только это уже история. Тухель на «Этихаде» слишком поздно убрал «автобус», а нацеленные на атаку замены скорее напоминали агонию. В числе претендентов на титул лучшей команды Англии синие больше не значатся. Разве что «Ливерпуль» с одним отложенным матчем еще остается в игре, но «Сити» может упустить второй подряд титул только по собственной глупости.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Томас Тухель
5
16
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
15
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
31.05 00:00
Бернли – Лестер
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31.05 00:00
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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