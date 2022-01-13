ВАР трижды спас «Челси». Команда Тухеля снова без проблем обыграла «Тоттенхэм»
На «Стэмфорд Бридж» «Челси» без особых проблем разобрался с «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. «Шпорам» нужно было очень постараться, чтобы обыграть превосходящего их в классе соперника с разницей в три мяча (правило выездного гола в турнире не действует).
Синие не собирались расслабляться после легкой победы и взяли игру под контроль и в начале второй встречи. К 18-й минуте преимущество «Челси» воплотилось в забитый гол. После подачи Мэйсона Маунта с углового Антонио Рюдигер затылком отправил мяч в сетку ударом от перекладины. Голкипер «Тоттенхэма» Пьер Луиджи Голлини неудачно сыграл на выходе, поэтому немец бил уже по пустым воротам.
«Шпоры» не сразу пришли в себя. Первый опасный момент подопечные Антонио Конте создали только на 32-й минуте игры. Джавет Танганга выиграл верховую борьбу после углового и пробил в левый угол ворот Кепы Аррисабалаги. К счастью испанца, мяч пролетел мимо, а летевший в подкате Харри Кейн немного не успел замкнуть дальнюю штангу.
В концовке тайма о своем существовании снова напомнил Рюдигер. на границе штрафной площади прыгнул в ноги Пьера-Эмиля Хейбьерга. Датский полузащитник свалился уже внутри штрафной, из-за чего арбитр Андре Марринер уверенно показал на «точку». После подсказки ВАР судья изменил вердикт, а штрафной удар не принес «Тоттенхэму» успеха.
На вторую половину матча «Челси» вышел с таким же настроем, как и на первую. Синие атаковали и держали в напряжении оборону хозяев поля. Однако на помощь «Тоттенхэму» попытался прийти Марринер. Арбитр в очередной раз увидел пенальти там, где его не было. На 56-й минуте матча Кейн разогнал контратаку «шпор» и отдал пас на ход Лукасу Моуре, но чуть сильнее, чем нужно, поэтому Кепа успел выйти из ворот и опередить бразильца. Марринер же разглядел в этом моменте нарушение. Видеоарбитр во второй раз помог гостям. Пенальти «Тоттенхэм» не получил, но этот эпизод зарядил команду Конте эмоциями. Буквально в следующей атаке Эмерсон опасно бил головой, но Кепа спас «Челси».
Спустя несколько мгновений Марринеру в третий раз пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов. «Тоттенхэм» перехватил мяч около штрафной гостей, когда Кепа располагался далеко от своих ворот. Моура выдал передачу под удар Кейну, а англичанин пробил мимо страховавшего вратаря Рюдигера. На повторе ВАР разглядел офсайд у Кейна, который находился к воротам ближе, чем голкипер и все защитники «Челси» кроме Рюдигера.
Томас Тухель тут же отреагировал и провел тройную замену. Вышедшие на поле футболисты помогли «Челси» успокоить игру. Сами синие в атаку активно уже не бежали, а у «Тоттенхэма» ничего не получалось. Только на 90+8-й минуте игры Райан Сессеньон чуть не огорчил гостей, но и тут Кепа был на высоте.
«Челси» второй раз за неделю добился убедительной — не по счету, но по игре — победы над соседями и вышел в финал турнира, где в последний раз играл в 2019-м. Тогда синие при Маурицио Сарри уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», а матч запомнился в первую очередь скандалом с участием Кепы, который отказался уходить на замену перед 11-метровыми.
В финале «Челси» 27 февраля сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|21
|17
|2
|2
|53-13
|53
|
2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|45-16
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|20-20
|27
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
12
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
13
|Кр. Пэлас
|20
|5
|8
|7
|29-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
|1.01
|15:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|1 : 2
|1.01
|18:00
|
Уотфорд – Тоттенхэм
|0 : 1
|1.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|2 : 3
|2.01
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|2 : 1
|2.01
|17:00
|
Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|2 : 3
|2.01
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 2
|3.01
|20:30
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|31.05
|00:00
|
Лестер – Норвич
|- : -
|31.05
|00:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|17
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4