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ВАР трижды спас «Челси». Команда Тухеля снова без проблем обыграла «Тоттенхэм»

Леонид Александров
Корреспондент
12 января. «Тоттенхэм» — «Челси» — 0:1. Гол забил Антонио Рюдигер.
Фото Twitter
Синие — в финале Кубка английской лиги.
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
12 янв, 22:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Челси
Голы
Рюдигер, 18 (0:1)
Тоттенхэм Хотспур
Голлини Доэрти (Сессеньон, 65 ) Санчес Эмерсон Роял Танганга Дэвис Хейбьерг Уинкс (Скипп, 81 ) Ло Сельсо (Хиль, 71 ) Кейн Лукас Моура
Челси
Аррисабалага Рюдигер Кристенсен (Алонсо, 66) Аспиликуэта Сарр Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82) Ковачич (Канте, 77) Маунт (Тиагу Силва, 66) Лукаку Вернер (Зиеш, 66) Хадсон-Одои
Судьи
Марринер

На «Стэмфорд Бридж» «Челси» без особых проблем разобрался с «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. «Шпорам» нужно было очень постараться, чтобы обыграть превосходящего их в классе соперника с разницей в три мяча (правило выездного гола в турнире не действует).

Синие не собирались расслабляться после легкой победы и взяли игру под контроль и в начале второй встречи. К 18-й минуте преимущество «Челси» воплотилось в забитый гол. После подачи Мэйсона Маунта с углового Антонио Рюдигер затылком отправил мяч в сетку ударом от перекладины. Голкипер «Тоттенхэма» Пьер Луиджи Голлини неудачно сыграл на выходе, поэтому немец бил уже по пустым воротам.

«Шпоры» не сразу пришли в себя. Первый опасный момент подопечные Антонио Конте создали только на 32-й минуте игры. Джавет Танганга выиграл верховую борьбу после углового и пробил в левый угол ворот Кепы Аррисабалаги. К счастью испанца, мяч пролетел мимо, а летевший в подкате Харри Кейн немного не успел замкнуть дальнюю штангу.

В концовке тайма о своем существовании снова напомнил Рюдигер. на границе штрафной площади прыгнул в ноги Пьера-Эмиля Хейбьерга. Датский полузащитник свалился уже внутри штрафной, из-за чего арбитр Андре Марринер уверенно показал на «точку». После подсказки ВАР судья изменил вердикт, а штрафной удар не принес «Тоттенхэму» успеха.

На вторую половину матча «Челси» вышел с таким же настроем, как и на первую. Синие атаковали и держали в напряжении оборону хозяев поля. Однако на помощь «Тоттенхэму» попытался прийти Марринер. Арбитр в очередной раз увидел пенальти там, где его не было. На 56-й минуте матча Кейн разогнал контратаку «шпор» и отдал пас на ход Лукасу Моуре, но чуть сильнее, чем нужно, поэтому Кепа успел выйти из ворот и опередить бразильца. Марринер же разглядел в этом моменте нарушение. Видеоарбитр во второй раз помог гостям. Пенальти «Тоттенхэм» не получил, но этот эпизод зарядил команду Конте эмоциями. Буквально в следующей атаке Эмерсон опасно бил головой, но Кепа спас «Челси».

Спустя несколько мгновений Марринеру в третий раз пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов. «Тоттенхэм» перехватил мяч около штрафной гостей, когда Кепа располагался далеко от своих ворот. Моура выдал передачу под удар Кейну, а англичанин пробил мимо страховавшего вратаря Рюдигера. На повторе ВАР разглядел офсайд у Кейна, который находился к воротам ближе, чем голкипер и все защитники «Челси» кроме Рюдигера.

Томас Тухель тут же отреагировал и провел тройную замену. Вышедшие на поле футболисты помогли «Челси» успокоить игру. Сами синие в атаку активно уже не бежали, а у «Тоттенхэма» ничего не получалось. Только на 90+8-й минуте игры Райан Сессеньон чуть не огорчил гостей, но и тут Кепа был на высоте.

«Челси» второй раз за неделю добился убедительной — не по счету, но по игре — победы над соседями и вышел в финал турнира, где в последний раз играл в 2019-м. Тогда синие при Маурицио Сарри уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», а матч запомнился в первую очередь скандалом с участием Кепы, который отказался уходить на замену перед 11-метровыми.

В финале «Челси» 27 февраля сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: рестарт полуфинала будет огненный даже без Салаха и Мане
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
13
 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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38 тур
1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
31.05 00:00
Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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