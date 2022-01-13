ВАР трижды спас «Челси». Команда Тухеля снова без проблем обыграла «Тоттенхэм»

Синие — в финале Кубка английской лиги.

На «Стэмфорд Бридж» «Челси» без особых проблем разобрался с «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. «Шпорам» нужно было очень постараться, чтобы обыграть превосходящего их в классе соперника с разницей в три мяча (правило выездного гола в турнире не действует).

Синие не собирались расслабляться после легкой победы и взяли игру под контроль и в начале второй встречи. К 18-й минуте преимущество «Челси» воплотилось в забитый гол. После подачи Мэйсона Маунта с углового Антонио Рюдигер затылком отправил мяч в сетку ударом от перекладины. Голкипер «Тоттенхэма» Пьер Луиджи Голлини неудачно сыграл на выходе, поэтому немец бил уже по пустым воротам.

«Шпоры» не сразу пришли в себя. Первый опасный момент подопечные Антонио Конте создали только на 32-й минуте игры. Джавет Танганга выиграл верховую борьбу после углового и пробил в левый угол ворот Кепы Аррисабалаги. К счастью испанца, мяч пролетел мимо, а летевший в подкате Харри Кейн немного не успел замкнуть дальнюю штангу.

В концовке тайма о своем существовании снова напомнил Рюдигер. на границе штрафной площади прыгнул в ноги Пьера-Эмиля Хейбьерга. Датский полузащитник свалился уже внутри штрафной, из-за чего арбитр Андре Марринер уверенно показал на «точку». После подсказки ВАР судья изменил вердикт, а штрафной удар не принес «Тоттенхэму» успеха.

На вторую половину матча «Челси» вышел с таким же настроем, как и на первую. Синие атаковали и держали в напряжении оборону хозяев поля. Однако на помощь «Тоттенхэму» попытался прийти Марринер. Арбитр в очередной раз увидел пенальти там, где его не было. На 56-й минуте матча Кейн разогнал контратаку «шпор» и отдал пас на ход Лукасу Моуре, но чуть сильнее, чем нужно, поэтому Кепа успел выйти из ворот и опередить бразильца. Марринер же разглядел в этом моменте нарушение. Видеоарбитр во второй раз помог гостям. Пенальти «Тоттенхэм» не получил, но этот эпизод зарядил команду Конте эмоциями. Буквально в следующей атаке Эмерсон опасно бил головой, но Кепа спас «Челси».

Спустя несколько мгновений Марринеру в третий раз пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов. «Тоттенхэм» перехватил мяч около штрафной гостей, когда Кепа располагался далеко от своих ворот. Моура выдал передачу под удар Кейну, а англичанин пробил мимо страховавшего вратаря Рюдигера. На повторе ВАР разглядел офсайд у Кейна, который находился к воротам ближе, чем голкипер и все защитники «Челси» кроме Рюдигера.

Томас Тухель тут же отреагировал и провел тройную замену. Вышедшие на поле футболисты помогли «Челси» успокоить игру. Сами синие в атаку активно уже не бежали, а у «Тоттенхэма» ничего не получалось. Только на 90+8-й минуте игры Райан Сессеньон чуть не огорчил гостей, но и тут Кепа был на высоте.

«Челси» второй раз за неделю добился убедительной — не по счету, но по игре — победы над соседями и вышел в финал турнира, где в последний раз играл в 2019-м. Тогда синие при Маурицио Сарри уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», а матч запомнился в первую очередь скандалом с участием Кепы, который отказался уходить на замену перед 11-метровыми.

В финале «Челси» 27 февраля сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».