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Сегодня, 10:30

У «МЮ» восемь побед подряд — тен Хаг дарит надежду фанатам. Все из-за ухода Роналду?

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
Сегодня — дерби с «Манчестер Сити».

«МЮ» на подъеме — это факт

Помните, на старте сезона «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4)? Потом, правда, была серия из четырех побед подряд в АПЛ, включая матчи с «Ливерпулем» (2:1) и «Арсеналом» (3:1), но следом — катастрофическое дерби с «Сити» — 3:6, где счет стал хоть сколько-нибудь пристойным только в самой концовке.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Сейчас кажется, что все это было очень давно. Не только из-за чемпионата мира, который поставил клубный футбол на паузу более чем на месяц. Меняется сам «Юнайтед».

Команда тен Хага идет на серии из восьми побед подряд во всех турнирах. В 18 последних матчах (как раз после дерби с «Сити») — всего одно поражение, в начале ноября в гостях от «Астон Виллы» Унаи Эмери (1:3). Полностью статистика выглядит следующим образом: +15=2-1, разность мячей — 36:11.

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Если говорить конкретно про АПЛ, то тут «МЮ» уверенно взлетел в топ-4, отстает от «Сити» всего на четыре очка, да и «Арсенал» не так уж далеко — в девяти баллах. Пять побед в последних шести матчах — на этом же отрезке «Сити» набрал на два очка меньше.

В общем, констатируем очевидное: «Юнайтед» на ходу, в очень хорошей форме и к субботнему дерби подходит, конечно, не фаворитом, но вполне конкурентоспособным.

Более того, «МЮ» остался единственной английской командой, которая претендует на победу во всех турнирах, где стартовала (пусть в Кубке Англии и Лиге Европы на повестке только стадия 1/16 финала).

«Мы должны идти от игры к игре. Но наша вера растет. Это хороший сигнал и хорошее чувство. При этом мы понимаем, что в каждом матче должны отдавать 100% энергии, быть полностью сконцентрированными и всегда оставаться единой командой. Если придерживаться этой философии, то все возможно», — говорил Эрик тен Хаг после победы над «Борнмутом» (3:0) в начале января.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Календарь и xPts

Есть, конечно, и скептики. Экс-капитан «МЮ» Рой Кин, оправдывая амплуа ветерана-критикана, заявил, что на успешную серию «Юнайтед» не стоит обращать внимания.

«У них хорошая серия, в последнее время нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с «Сити» и с «Арсеналом». В обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре, Давиде Де Хеа, я не уверен. Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и не сложно было сделать», — сказал ирландец несколько дней назад в эфире Sky Sports.

Действительно, из восьми последних побед три — в Кубке лиги над полуторным составом «Астон Виллы» (4:2), выступающим в чемпионшипе «Бернли» (2:0) и середняком третьего по силе дивизиона «Чарльтоном» (3:0). Плюс выигрыш в Кубке Англии у совсем уж немощного «Эвертона» (3:1). Все это — на своем поле. А в АПЛ были победы над «Фулхэмом», «Ноттингем Форест» (15-е место в таблице), «Вулверхэмптоном» (19-е) и «Борнмутом» (16-е).

Если же взять отрезок из последних 18 матчей, на котором случилось всего одно поражение, то из клубов топ-7 (кажется, нужно уже к привычной шестерке добавлять и «Ньюкасл») «МЮ» сыграл как раз с «сороками» (0:0 на своем поле), «Тоттенхэмом» (2:0 дома) и «Челси» (1:1 на выезде). Да, применять сейчас к синим приставку «топ» довольно неловко, но в конце октября команда Грэма Поттера еще не была в таком глубоком кризисе.

Так что отчасти с Кином можно согласиться. Предстоящая неделя, на которой «МЮ» ждут матчи с «Сити» и «Арсеналом», а между ними еще и тяжелый выезд к «Кристал Пэлас», станет весьма показательной.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Но давайте помнить и про постулат, что стабильный набор очков против середняков и аутсайдеров — обязательное условие для высокого места в таблице. В конце концов, «Сити» Пепа Гвардиолы выигрывает титулы прежде всего за счет невероятной стабильности на длинной дистанции. Поэтому тот факт, что «МЮ» зарабатывает «свои» очки, — нормально и даже хорошо. Было бы куда хуже (для болельщиков «Юнайтед», разумеется), если бы «красные дьяволы» регулярно сокрушали топ-соперников, а потом допускали осечки против команд из нижней части таблицы.

Еще одна вещь, которую нужно проговорить: не является ли такой взлет «МЮ» оверперформансом? Отчасти является. Согласно данным от Understat, «Юнайтед» набрал почти на пять очков больше, чем должен был согласно показателю xPts (ожидаемые очки). Но при этом в виртуальной таблице xPts «красные дьяволы» все равно занимают 4-е место, как и в реальной; выше них — «Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл», а отставание от лидера составляет все те же девять баллов.

Не должна дать впасть в эйфорию и другая статистика. По забитым голам (27) «МЮ» только 9-й в АПЛ, а по ожидаемым (xG) — 6-й с показателем 29,41. То есть «Юнайтед» забивает меньше, чем в идеале должен. У лучшего бомбардира команды Маркуса Рэшфорда — семь голов, дальше идут Антони и Антони Марсьяль — по три мяча. Впрочем, в январе менеджмент клуба решил задачу по поиску бюджетного нападающего, который должен разнообразить игру в атаке, — с «Бешикташем» достигнута договоренность об аренде голландца Ваута Вегхорста.

Тренировка "Манчестер Юнайтед". Фото Global Look Press
Тренировка «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

Фактор Роналду

Разумеется, говоря о подъеме «МЮ», нельзя уйти от темы Криштиану. Есть большой соблазн все максимально упростить: мол, расторгли контракт с португальцем — и дело пошло, без него шесть побед в шести матчах (или даже семь, если считать игру с «Фулхэмом», когда Роналду не было в заявке, но он еще являлся футболистом «Юнайтед»). И подогнать под это дело немного продвинутой статистики. Например, такой: с Роналду в стартовом составе «МЮ» набирал в текущем сезоне АПЛ в среднем одно очко за матч, а без него в основе — 2,1 очка.

Но это слишком прямолинейно. В конце концов, подъем после разгрома от «Сити» начался, когда Криштиану еще был в команде. И три выхода в старте у него как раз на этом отрезке. Присутствие португальца на поле не мешало «МЮ» побеждать в Лиге Европы, хотя понятно, что и уровень сопротивления там совсем другой.

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Очевидно, что наличие Роналду накладывало на Эрика тен Хага тактические ограничения: португалец — слишком большая величина, чтобы просто игнорировать все нюансы игры с ним. Но главная проблема, которую решило расставание с Криштиану, — медийная, а не футбольная.

Наиболее показательная история — матч с «Тоттенхэмом» (2:0). Это было лучшее выступление «МЮ» в сезоне — яркое, доминирующее, убедительное, да еще и против топ-соперника. 1,71 против 0,66 по xG, 28:10 — по ударам, 10:2 — по ударам в створ. Но все это осталось вообще незамеченным. Главной темой для обсуждения стал уход Криштиану со скамейки запасных до финального свистка и его последующее бегство со стадиона.

Думаете, Рой Кин говорил тем вечером об игре «МЮ»? Нет, он осуждал клуб и защищал португальца: «Юнайтед» ведет себя неуважительно по отношению к Роналду. Его нужно было отпустить во время трансферного окна. Тренер говорил, что ему требовались различные варианты игры, но нельзя оставлять Криштиану для скамейки. Он один из лучших игроков всех времен".

В любом случае то, что тянувшаяся еще с лета история с Роналду разрешилась (пусть и довольно скандальным способом), должно пойти на пользу «МЮ».

Каземиро. Фото Global Look Press
Каземиро.
Фото Global Look Press

Влияние Каземиро

В заслугу тен Хагу определенно стоит поставить перезагрузку Рэшфорда (15 голов во всех турнирах к середине сезона), а также то, что быстро удалось встроить в игру Кристиана Эриксена. Датчанин с шестью передачами — лучший ассистент «МЮ» и делит 2-е место в АПЛ с Букайо Сака из «Арсенала» (впереди только Кевин Де Брейне с девятью). Снова в отличной форме Люк Шоу, которого тен Хаг иногда ставит даже в центр обороны.

Но один из стержневых футболистов этой команды — Каземиро. Да, бразилец по-прежнему чудовищно говорит по-английски (вернее, почти не говорит) и пока не входит в статистические топы. Например, по отборам за матч он четвертый в АПЛ — в среднем 3,2 за игру, а по перехватам Каземиро нет даже в топ-10. Но его влияние на игру «Юнайтед» уже огромно, в том числе и в ментальном плане. Плюс Каземиро, как и в «Реале», забивает важные голы: например, именно он сравнял счет в матче с «Челси» на 90+5-й минуте.

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В матче с «Астон Виллой» в начале ноября тен Хаг даже хотел назначить Каземиро капитаном, но отказался от этой идеи, поскольку, опять-таки, бразилец плохо знает язык. В итоге с повязкой вышел Криштиану, но сам факт такого намерения говорит о многом, учитывая, что Каземиро в тот момент провел в «МЮ» только пару месяцев.

«Когда я подписал контракт, ментальная устойчивость была на очень низком уровне, — признавался в конце декабря тен Хаг. — Не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. И изменение культуры стало для меня первостепенной задачей. Чтобы добиться этого, в раздевалке нужны соответствующие личности, вот почему трансфер Каземиро был так важен. Он способен ускорить процесс, поскольку знает, что нужно делать для завоевания трофеев».

Впрочем, рассуждая о подъеме «МЮ», стоит вспомнить: два года назад, в сезоне-2020/21, команда Оле-Гуннара Сульшера после 17 проведенных матчей вообще взлетела на первое место. И ничем хорошим это не кончилось.

Так что ближайшие несколько недель станут определяющими для перспектив «Юнайтед» в этом году.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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