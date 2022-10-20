Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:00

«Ливерпуль» набирает ход, ВАР издевается над Бензема, «МЮ» снова обыграл топ-соперника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Гол Дарвина Нуньеса.
Фото Reuters
Главные события среды в европейском футболе.

Англия: магия Поттера испарилась?

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед

После победы над «Манчестер Сити» красные играли с запасом и могли забить к перерыву больше, чем один мяч. Достаточно вспомнить попадание едва не оформившего дубль Нуньеса в штангу. Тем удивительнее выглядели придуманные на ровном месте проблемы, когда Гомес «привез» пенальти в свои ворота. Но, на счастье «Ливерпуля», великолепный Алиссон остановил удар Боуэна.

Эрлин Холанн против Виргила ван Дейка. Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»

Примерно по такому же сценарию проходил и второй тайм. Снова инициатива была у команды Юргена Клоппа. Снова транжирились моменты, а «Вест Хэм» выручал каркас ворот. И опять хозяевам пришлось пережить нервотрепку в концовке. Однако Соучек свой шанс упустил, и победная серия «Ливерпуля» в этом сезоне впервые достигла трех матчей.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 22:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм Хотспур

К работе Эрика тен Хага по ходу его первого сезона в «МЮ» возникало много вопросов. Но если посмотреть на встречи с топ-соперниками, то провалился голландец только в дерби, а в остальных играх «красные дьяволы» добивались своего. Первая победа тен Хага в АПЛ пришлась на игру с «Ливерпулем». Затем манкунианцы нанесли единственное в сезоне поражение «Арсеналу», а сейчас справились с «Тоттенхэмом».

Впечатлило, какой обстрел ворот «шпор» устроили хозяева, только в первом тайме четырнадцать раз атаковав с дальней дистанции при суммарных 19 ударах. И это был тот случай, когда вода подточила камень, и в начале второго тайма очередная попытка Фреда оказалась успешной. Да, не без удачи в виде поставившего Ллориса в тупик рикошета, но «МЮ» к этому шел. А когда с подбора мяч в угол вогнал Бруну Фернандеш, стало ясно, что в коллекции тен Хага появился еще один британский скальп. И, кстати, обошлось без помощи Криштиану Роналду, который ушел в раздевалку, не дождавшись финального свистка.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:0
Челси

Главная сенсация дня — прервавшаяся победная серия «Челси». В среду магия Грэма Поттера куда-то испарилась, хотя до этого синие выиграли пять раз подряд. Вместе с тем, по-прежнему актуальна серия голкипера Кепы, который с учетом всех турниров держит свои ворота на замке уже пять матчей. Сухая серия реанимировавшего карьеру испанца достигла 533 минут.

Испания: «Реал» не остановить

Испания. Лига 1. 10-й тур
19 окт, 22:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:3
Реал

После церемонии вручения «Золотого мяча» от Бензема словно отвернулась удача. Хотя правильнее говорить о четкой работе ВАР при определении микроскопических офсайдов, которые привели к отмене голов Бензема и Алабы. Зато все по правилам сделал вновь классно выстреливший с дальней дистанции Вальверде.

Результативность уругвайца уже никого не удивляет, а Карло Анчелотти в ней вообще не сомневался. Как рассказал итальянец, он пообещал порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде забьет за сезон менее десяти мячей. И это настолько вдохновили футболиста, что успех в игре с «Эльче» стал для игрока шестым. Между тем на дворе только октябрь.

Что до Бензема, то ВАР продолжил издеваться над французом, отменив еще один его гол из-за офсайда у Карвахаля. Трех таких решений в истории ла лиги еще никогда не случалось, и в этот момент было непонятно — то ли плакать, то смеяться. Первый вариант мог бы стать актуальным, если бы не сейв Лунина, однако сменщик травмированного Куртуа выручил, а Бензема все-таки забил с линии штрафной. Тут уже все было сделано по правилам, и «Реал» продолжил свое победное шествие. Особенно впечатляет шесть подряд выигрышей на чужих полях, чего мадридцам не удавалось целых пять лет — еще со времен Зинедина Зидана.

Германия: кубковые рекорды грандов

Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 19:00. HDI-Arena (Ганновер)
Ганновер-96
0:2
Боруссия Д
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:5
Бавария
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 19:00. BWT-Stadion am Hardtwald (Зандхаузен)
Зандхаузен
2:2
Карлсруэ

Два немецких гранда прошли в следующий раунд Кубка Германии, при этом главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич повторил клубный рекорд. Он может похвастаться серией из семи побед, что прежде удавалось только Хорсту Кеппелю. Что немного испортило Дортмунду праздник, так это удаление Адейеми, который после выхода на замену не отыграл и двадцати минут.

А у «Баварии» снова зажигал Шупо-Мотинг. Тремя днями ранее форвард, который является игроком ротации, принял активное участие в разгроме «Фрайбурга». Теперь он обеспечил успех в Аугсбурге, заработав три результативных балла. Камерунец ассистировал Киммиху и сам отличился дважды, но вне конкуренции в среду было достижение Мюллера, который одержал 52-ю кубковую победу и повторил рекорд Мирко Вотавы.

Бывший защитник сборной России Александр Жиров помог «Зандхаузену» выйти в следующий круг и после выноса соперника из штрафной дальним ударом забил свой третий гол в текущем сезоне. В июле он отличился в двух матчаз подряд — против «Дармштадта» во второй бундеслиге и против «Шварц Вайса» в кубковом турнире. Правда, занимающий сейчас 15-е место «Зандхаузен» упустил перевес в два мяча и добился своего только в серии пенальти, где команды реализовали пятнадцать ударов подряд, и первая же осечка оказалась роковой для «Карлсруэ».

Статистика дня
6 мячей в 15 играх этого сезона забил полузащитник «Реала» Вальверде. Столько же, сколько за 148 предыдущих игр в составе мадридской команды.
16 раундов Кубка Германии без осечек прошел главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач. Хорвату осталась одна победа, чтобы повторить национальный рекорд, установленный в конце 70-х годов прошлого века Хеннесом Вайсваллером.

Карим Бензема
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Эльче
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа давит на НХЛ: Россия останется без Кубка мира?
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости