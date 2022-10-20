Криштиану Роналду покинул стадион «МЮ» до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион команды до того, как закончился матч 12-го тура АПО против «Тоттенхэма» (2:0), сообщает The Athletic.

По данным источника, португалец сначала ушел в подтрибунное помещение, после чего покинул стадион «Манчестер Юнайтед». Его не было в раздевалке, когда команда праздновала победу.

37-летний португалец покинул скамейку своей команды, когда на 89-й минуте встречи были сделаны две замены и он не вышел на поле.