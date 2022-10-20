Криштиану Роналду покинул стадион «МЮ» до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион команды до того, как закончился матч 12-го тура АПО против «Тоттенхэма» (2:0), сообщает The Athletic.
По данным источника, португалец сначала ушел в подтрибунное помещение, после чего покинул стадион «Манчестер Юнайтед». Его не было в раздевалке, когда команда праздновала победу.
37-летний португалец покинул скамейку своей команды, когда на 89-й минуте встречи были сделаны две замены и он не вышел на поле.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
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|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
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|16
|
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|10
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|3
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|15
|
9
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
10
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
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|13
|
11
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
12
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
17
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|
20
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
Результаты / календарь
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38 тур
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|0 : 1
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|0 : 0
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 0
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|7
|1
|0
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