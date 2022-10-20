«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ». Последний российский миллиардер покидает английский футбол
Стечение обстоятельств
Весной 2015 года «Борнмут» впервые в своей истории вышел в АПЛ. Про эту команду не знали даже в Англии, и для многих было загадкой, как клуб, недавно боровшийся за сохранение прописки в третьем по силе дивизионе, заскочил в одну компанию к «МЮ», «МС», «Ливерпулю» и другим грандам.
История взлета «Борнмута» напрямую связана с российским миллиардером. Произошло все совершенно случайно. В 2010 году бизнесмен приобрел участок земли в элитном районе недалеко от Борнмута — по слухам, на покупке земли в этом месте настояла жена бизнесмена Ирина. Для строительства Демин пригласил местного предпринимателя Эдди Митчелла, который по совпадению оказался владельцем терпящего бедствие футбольного клуба. «Борнмут» был в долгах — зарплаты задерживались, перспективного тренера Эдди Хау переманили, а перед началом сезона команду оштрафовали на 17 очков за внешние долги.
Митчелл начал приглашать Демина на матчи местной команды и рассказывать о бедах клуба. Российский бизнесмен сперва безвозмездно пожертвовал 400 тысяч фунтов, чтобы «Борнмут» выплатил налоги. А затем еще за 450 тысяч приобрел 50% акций. Чуть позже Демин заполучит все 100%. Ему было интересно посмотреть, что можно сделать с футбольным клубом из глубинки.
Сам Демин, сделавший себе карьеру в «Татнефти», в детстве болел за «Торпедо». Чтобы наладить процессы в клубе, Максим сформировал совет директоров из российских менеджеров. Вместе они выстроили стратегию развития и начали инвестировать в команду. В первом же январском окне при новых владельцах «Борнмут» побил свой трансферный рекорд, заплатив 995 тысяч евро за форварда «Кроули» Мэтта Таббса (предыдущий рекорд — 270 тысяч, заплаченные еще в 1989-м).
Но Демин не только вбухивал деньги — он добился того, чтобы состав команды укреплялся постепенно. В клуб вернули талантливого молодого тренера Эдди Хау и шаг за шагом начали взбираться по лестнице английских дивизионов. При этом примечательно, что вплоть до выхода в АПЛ в течение четырех сезонов Демин потратил на трансферы чуть более 12 миллионов евро. При этом проблем с финансовым фейр-плей не возникало, так как «Борнмут» неплохо зарабатывал на продажах своих лидеров.
Всегда в тени
«Русский инвестор Максим Демин спас клуб, а скоро его команда сыграет в АПЛ», — восклицал комментатор после финального свистка матча, в котором «Борнмут» оформил историческое повышение.
До того момента о Демине говорили мало, но теперь его проект привлек всеобщее внимание. Однако сам Максим годами продолжал оставаться в тени и за все время не дал ни одного полноценного интервью английским СМИ.
Известно, что Демин сделал состояние на нефтехимической продукции, а детали его текущего бизнеса малоизвестны. Есть информация, что у него есть гражданство Великобритании, а сам он проживает в Швейцарии. Что не мешало миллиардеру активно вкладываться в обновление стадиона и клубной базы «Борнмута». Хотя на домашние матчи Максим почти не ходил — по слухам, боялся притянуть к команде неудачи.
«Он очень заботится о клубе, — говорил про Демина Эдди Хау (сейчас тренирует «Ньюкасл» и занял 13-е место в списке лучших тренеров Европы по версии FourFourTwo). — Хочет делать все правильно. Он вложил средства не только в команду, но инвестировал в клуб, войдя с ним в новую эпоху. Смелый подход, который, к счастью, оправдал себя».
Председатель правления «Борнмута» также похвалил владельца клуба.
«Максим — особенный человек, — слова Джеффа Мостина. — Если бы не он, мы бы не говорили с вами сегодня».
Демин реально изменил модель работы «Борнмута», сделав клуб из полулюбительского профессиональным. В 2013 году (за два сезона до выхода в АПЛ) в гости к скромной команде на выставочный матч приехал сам мадридский «Реал» с Криштиану Роналду. Под это дело Демин построил новую трибуну и серьезно обновил стадион. Все это лишний раз подтверждало, что бизнесмен рассчитывает играть вдолгую.
Конец эпохи
«Борнмут» неплохо выступал в АПЛ (в сезоне-2016/17 даже занял 9-е место), закрепившись в статусе середняка. Два года назад «вишни» все же вылетели в Чемпионшип, но вернулись уже спустя сезон. Плюс заработали рекордные в истории клуба 45 миллионов евро на продаже защитника Натана Аке в «Манчестер Сити».
В данный момент «Борнмут» идет на 11-м месте в чемпионате и далек от зоны вылета, хотя его состав — самый дешевый в АПЛ по версии Transfermarkt (176 миллионов евро). Казалось бы, есть все возможности для развития проекта, однако в ближайшее время Демин официально должен расстаться с клубом.
25% акций он продал еще в 2015 году инвестгруппе из Чикаго для привлечения денег на реконструкцию стадиона. Слухи о том, что Демин хочет скинуть оставшиеся акции английского клуба, появились еще в прошлом году. По информации 90min, переговоры с группами из ОАЭ, Китая и США провалились, но недавно американский бизнесмен Билл Фоули (владелец хоккейной команды «Вегас Голден Найтс») выразил готовность заплатить за «Борнмут» 150 миллионов фунтов. Как пишет The Athletic, в данный момент уточняются мелкие детали соглашения.
Сложно сказать, что именно подвигло Демина на продажу «Борнмута». В санкционные списки он не попал, но его бизнес, как и многие другие, мог пострадать сначала от COVID-19, а затем из-за политической обстановки. В любом случае Максима Демина точно запомнят на юге Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
10
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
11
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
12
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
17
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|
20
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|0 : 1
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|0 : 0
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 0
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|7
|1
|0