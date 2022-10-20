Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:20

«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ». Последний российский миллиардер покидает английский футбол

«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ»: российский миллиардер покидает английский футбол
Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Демин.
Максим Демин.
Фото YouTube
Максим Демин.
Фото Global Look Press
Эдди Хау.
Фото ФК «Борнмут»
Футболисты «Борнмута».
Фото Global Look Press
1/5
О Максиме Демине и его «Борнмуте».

Стечение обстоятельств

Весной 2015 года «Борнмут» впервые в своей истории вышел в АПЛ. Про эту команду не знали даже в Англии, и для многих было загадкой, как клуб, недавно боровшийся за сохранение прописки в третьем по силе дивизионе, заскочил в одну компанию к «МЮ», «МС», «Ливерпулю» и другим грандам.

История взлета «Борнмута» напрямую связана с российским миллиардером. Произошло все совершенно случайно. В 2010 году бизнесмен приобрел участок земли в элитном районе недалеко от Борнмута — по слухам, на покупке земли в этом месте настояла жена бизнесмена Ирина. Для строительства Демин пригласил местного предпринимателя Эдди Митчелла, который по совпадению оказался владельцем терпящего бедствие футбольного клуба. «Борнмут» был в долгах — зарплаты задерживались, перспективного тренера Эдди Хау переманили, а перед началом сезона команду оштрафовали на 17 очков за внешние долги.

Митчелл начал приглашать Демина на матчи местной команды и рассказывать о бедах клуба. Российский бизнесмен сперва безвозмездно пожертвовал 400 тысяч фунтов, чтобы «Борнмут» выплатил налоги. А затем еще за 450 тысяч приобрел 50% акций. Чуть позже Демин заполучит все 100%. Ему было интересно посмотреть, что можно сделать с футбольным клубом из глубинки.

Максим Демин. Фото YouTube
Максим Демин.
YouTube

Сам Демин, сделавший себе карьеру в «Татнефти», в детстве болел за «Торпедо». Чтобы наладить процессы в клубе, Максим сформировал совет директоров из российских менеджеров. Вместе они выстроили стратегию развития и начали инвестировать в команду. В первом же январском окне при новых владельцах «Борнмут» побил свой трансферный рекорд, заплатив 995 тысяч евро за форварда «Кроули» Мэтта Таббса (предыдущий рекорд — 270 тысяч, заплаченные еще в 1989-м).

Но Демин не только вбухивал деньги — он добился того, чтобы состав команды укреплялся постепенно. В клуб вернули талантливого молодого тренера Эдди Хау и шаг за шагом начали взбираться по лестнице английских дивизионов. При этом примечательно, что вплоть до выхода в АПЛ в течение четырех сезонов Демин потратил на трансферы чуть более 12 миллионов евро. При этом проблем с финансовым фейр-плей не возникало, так как «Борнмут» неплохо зарабатывал на продажах своих лидеров.

Эдди Хау. Фото ФК «Борнмут»
Эдди Хау.
ФК «Борнмут»

Всегда в тени

«Русский инвестор Максим Демин спас клуб, а скоро его команда сыграет в АПЛ», — восклицал комментатор после финального свистка матча, в котором «Борнмут» оформил историческое повышение.

До того момента о Демине говорили мало, но теперь его проект привлек всеобщее внимание. Однако сам Максим годами продолжал оставаться в тени и за все время не дал ни одного полноценного интервью английским СМИ.

Известно, что Демин сделал состояние на нефтехимической продукции, а детали его текущего бизнеса малоизвестны. Есть информация, что у него есть гражданство Великобритании, а сам он проживает в Швейцарии. Что не мешало миллиардеру активно вкладываться в обновление стадиона и клубной базы «Борнмута». Хотя на домашние матчи Максим почти не ходил — по слухам, боялся притянуть к команде неудачи.

«Он очень заботится о клубе, — говорил про Демина Эдди Хау (сейчас тренирует «Ньюкасл» и занял 13-е место в списке лучших тренеров Европы по версии FourFourTwo). — Хочет делать все правильно. Он вложил средства не только в команду, но инвестировал в клуб, войдя с ним в новую эпоху. Смелый подход, который, к счастью, оправдал себя».

Председатель правления «Борнмута» также похвалил владельца клуба.

«Максим — особенный человек, — слова Джеффа Мостина. — Если бы не он, мы бы не говорили с вами сегодня».

Демин реально изменил модель работы «Борнмута», сделав клуб из полулюбительского профессиональным. В 2013 году (за два сезона до выхода в АПЛ) в гости к скромной команде на выставочный матч приехал сам мадридский «Реал» с Криштиану Роналду. Под это дело Демин построил новую трибуну и серьезно обновил стадион. Все это лишний раз подтверждало, что бизнесмен рассчитывает играть вдолгую.

Игроки &laquo;Борнмута&raquo; в&nbsp;матче АПЛ. Российский бизнесмен близок к продаже клуба АПЛ за 136 миллионов евро

Конец эпохи

«Борнмут» неплохо выступал в АПЛ (в сезоне-2016/17 даже занял 9-е место), закрепившись в статусе середняка. Два года назад «вишни» все же вылетели в Чемпионшип, но вернулись уже спустя сезон. Плюс заработали рекордные в истории клуба 45 миллионов евро на продаже защитника Натана Аке в «Манчестер Сити».

В данный момент «Борнмут» идет на 11-м месте в чемпионате и далек от зоны вылета, хотя его состав — самый дешевый в АПЛ по версии Transfermarkt (176 миллионов евро). Казалось бы, есть все возможности для развития проекта, однако в ближайшее время Демин официально должен расстаться с клубом.

25% акций он продал еще в 2015 году инвестгруппе из Чикаго для привлечения денег на реконструкцию стадиона. Слухи о том, что Демин хочет скинуть оставшиеся акции английского клуба, появились еще в прошлом году. По информации 90min, переговоры с группами из ОАЭ, Китая и США провалились, но недавно американский бизнесмен Билл Фоули (владелец хоккейной команды «Вегас Голден Найтс») выразил готовность заплатить за «Борнмут» 150 миллионов фунтов. Как пишет The Athletic, в данный момент уточняются мелкие детали соглашения.

Футболисты "Борнмута". Фото Global Look Press
Футболисты «Борнмута».
Фото Global Look Press

Сложно сказать, что именно подвигло Демина на продажу «Борнмута». В санкционные списки он не попал, но его бизнес, как и многие другие, мог пострадать сначала от COVID-19, а затем из-за политической обстановки. В любом случае Максима Демина точно запомнят на юге Англии.

Футбол
ФК Борнмут
26
23
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента
Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости