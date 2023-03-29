Зачем Кейну в «Баварию»? У лучшего английского бомбардира уникальный путь
«Тоттенхэм» в 2023 году вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка лиги и традиционно не состязается за первое место в АПЛ. Иными словами, лондонцы в этом сезоне опять без трофеев, а значит, на полке их главного игрока до сих пор зияет позорная пустота. И может зиять как минимум до следующей весны.
Отношения Кейна и «Тоттенхэма», на первый взгляд, очень странные. Англичанин в клубе с 2004 года, он воспитанник и пропитан ДНК «шпор» и, казалось бы, должен иметь представление о том, где он играет. Антонио Конте потребовалось чуть больше года, чтобы все понять и вывалить на публику: «За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал?» Гарри должен был все осознать еще раньше. Однако вместо того, чтобы бежать без оглядки, он из раза в раз продлевал контракт: в 2016 году подписал бумагу на пять лет, в 2018-м — на шесть. Чем он думал?
Вероятно, у Кейна своя система координат — ведь еще в январе этого года, когда уже давно отгремела история с переходом в «Сити» и сам Моуринью не принес в этот проклятый (другого слова тут не подобрать) лондонский клуб мало-мальской чашечки, — даже тогда Гарри, по слухам, был согласен на новое продление. Похоже, в его голове не все так линейно.
Кейн действительно любит «Тоттенхэм». Об этом говорят все, кто его знает. И Паратичи, и Конте, и бывшие партнеры не раз декларировали, что «шпоры» занимают особое место в сердце Гарри. И из раза в раз, из сезона в сезон форвард сам или через третьих лиц доносит информацию, что хочет помочь «Тоттенхэму» выиграть трофей. Это мечта.
И чем дальше заходит дело, тем мечта становится навязчивее — ведь как за столько лет такой великий игрок ничего не добыл для «шпор»? Это своеобразная ловушка для Кейна, в которую он, надо думать, попадает каждый раз, когда помышляет об уходе. Этим форвардом вообще легко манипулировать, ведь он постоянно балансирует на грани великих свершений.
Как пример — рекорд Джимми Гривза. В разгар кампании по переходу Кейна в «Сити» английские медиа поделились на два лагеря — одни считали, что рекорд ни к чему, а Гарри пора идти за трофеями; другие сожалели, что после такой великой карьеры в лондонском периоде Кейна останется недосказанность. Форвард в итоге закончил забастовку и таки побил в 2023 году почти вечное достижение Гривза, чему был счастлив — вероятно, Гарри все же восприимчив к таким вещам.
Однако теперь якорей стало меньше и, кажется, самое время задуматься — уходить или не уходить? Тянет ли «Тоттенхэм» Кейна на дно? И тут, как и во всей истории их взаимоотношений, все сложно.
«Шпор» можно обвинить во многом — они выстроили действительно бездарную систему за последние годы. Кризис очень глубок. А Даниэль Леви наглым образом лишил Кейна лучшего варианта в карьере — трансфера в «Манчестер Сити».
Но, с другой стороны, «Тоттенхэму» тяжело предъявить претензии за то, что они просили много денег за лучшего английского бомбардира онлайн и, возможно, в истории. Да и самому Кейну, кроме трофеев, жаловаться не на что — обладая культовым статусом, он имел прекрасную площадку для демонстрации возможностей. Его пребывание в «Тоттенхэме» — это гарант постоянного места в старте клуба и сборной, отличной зарплаты и бонусов. Мало в АПЛ было хороших форвардов? Но только Кейн мог похвастаться своим «весом» и стабильностью.
Это хороший и взаимовыгодный союз. Это не значит, что его нужно продлевать, — но значит, что в нем все обязаны друг другу и не стоит проклинать то время. Достижения Гарри абсолютно великие, а «Тоттенхэм» получил отличного форварда, много денег за успехи в чемпионате и еврокубках и еще претендует на компенсацию. Разве это тюрьма?
У Кейна сейчас три реалистичных варианта. Первый — пока самый очевидный, это «Бавария». Там Тухель, там его хотят и там трофеи — а еще на этот трансфер Леви даст одобрение. Но он же и самый печальный. Во-первых, лучший английский бомбардир поколения внезапно скроется в бундеслиге — чемпионате, где обычно раскрывают топовых игроков, а не дают им доигрывать. Во-вторых, «Гарри Кейн — чемпион Германии» — это противоестественно. Лучший бомбардир сборной Англии и «Тоттенхэма», без пяти минут лучший форвард в истории АПЛ — и чемпион Германии? Как, откуда?
Ну и тот же рекорд Ширера, до которого Кейну осталось меньше 60 голов (2,5 сезона в спокойном темпе), в случае перехода в «Баварию» не падет. А таким манипуляциям, как помним, Кейн подвержен. Это отсылает нас ко второму варианту — «МЮ», но здесь есть проблема: его хотят, его могут купить, но Леви однажды клялся не отдавать Гарри конкурентам. И уже, по слухам, выставил драконовские условия — 100 миллионов евро одним платежом, без рассрочек. Хотя такой вариант представляется идеальным — Кейн смог бы бороться за трофеи, соревнуясь при этом с Ширером.
Есть еще третий вариант — остаться в «Тоттенхэме» до конца контракта (июнь 2024 года). Так Гарри продолжит погоню за званием лучшего бомбардира АПЛ, но почти стопроцентно опять останется без трофеев. Зато летом сможет совершенно бесплатно и без оглядки на Леви выбирать, куда идти — в «МЮ», «Баварию» или «Барселону». Что же он выберет?
Будет печально, если его самоцель — попросту набить карманы «чашками». Можно, конечно, отправиться в «Баварию» и к концу карьеры завалить свой шкаф трофеями, но точно ли эта история — про Кейна? Нужны ли ему трофеи ради трофея? Что-то подсказывает, что это игрок другого плана. И рекорд Ширера или даже один Кубок лиги с «Тоттенхэмом» для него важнее пяти чемпионств в бундеслиге.
Если это так, то у него один путь — остаться в Англии. В новом Манчестере или в родном Лондоне — это уже детали, но путь открыт. Еще ничего не потеряно, как бы ни казалось со стороны, — у Кейна впереди тяжелые, но правильные решения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4