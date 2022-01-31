Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро-2020, возвращается в футбол. Датчанин подписал контракт с «Брентфордом»

Самая добрая история дня.

Последний день трансферного окна в Европе начался с отличной новости — Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона.

29-летний датчанин возвращается в футбол спустя семь месяцев после ужасной истории, случившейся на Евро-2020. В конце первого тайма матча с Финляндией Эриксен перенес сердечный приступ. Он потерял сознание и упал прямо на поле. К счастью, врачи сборной Дании успели спасти Эриксену жизнь. Спустя несколько дней полузащитнику был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор — прибор, следящий за работой сердца.

В середине декабря «Интер», за который выступал Эриксен, объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию. Причиной такого решения стало то, что согласно итальянскому медицинскому законодательству в серии А запрещено играть с имплантированными кардиостимуляторами. В Англии такого запрета нет.

«Клуб и вся черно-синяя семья поддерживают Криса и желают ему всего наилучшего в дальнейшем. Лучшие моменты, голы и победы, объятия с фанатами во время празднования скудетто — все это останется в истории «Интера», равно как и крепкая и неразрывная связь между клубом и Кристианом», — говорилось в заявлении «Интера».

При этом сам Эриксен заявлял о своем желании вернуться в футбол и продолжать карьеру.

«Моя мечта — вернуться в сборную Дании и снова сыграть на «Паркене». Хочу доказать, что все неприятности в прошлом и я снова могу играть за национальную команду», — говорил он в январе в интервью датской телекомпании DR.

В начале декабря Эриксен начал самостоятельные тренировки на базе «Оденсе» — своего родного клуба, в котором когда-то начинал карьеру. А последнее время датчанин тренировался вместе с молодежной командой «Аякса», где выступал до перехода в «Тоттенхэм».

«Он почти тренировался с командой в течение семи месяцев, но проделал большую работу самостоятельно. Кристиан в хорошей форме, но нам нужно будет еще поработать с ним, и я с нетерпением жду, когда он начнет тренироваться в группе, чтобы вернуться на свой уровень. В своем лучшем состоянии Кристиан может контролировать ход матчей. Он также добавит нам опыта игры на высшем уровне. Жду, что он проявит себя в раздевалке и на тренировках», — сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

«Для Эриксена и его семьи играть в Англии — это все равно что вернуться домой», — заявил ВВС агент игрока Мартин Шоотс.