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Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро-2020, возвращается в футбол. Датчанин подписал контракт с «Брентфордом»

Датчанин Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро-2020, перешел в «Брентфорд»
Отдел футбола «СЭ»
Кристиан Эриксен.
Фото Getty Images
Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press
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Самая добрая история дня.

Последний день трансферного окна в Европе начался с отличной новости — Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона.

29-летний датчанин возвращается в футбол спустя семь месяцев после ужасной истории, случившейся на Евро-2020. В конце первого тайма матча с Финляндией Эриксен перенес сердечный приступ. Он потерял сознание и упал прямо на поле. К счастью, врачи сборной Дании успели спасти Эриксену жизнь. Спустя несколько дней полузащитнику был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор — прибор, следящий за работой сердца.

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В середине декабря «Интер», за который выступал Эриксен, объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию. Причиной такого решения стало то, что согласно итальянскому медицинскому законодательству в серии А запрещено играть с имплантированными кардиостимуляторами. В Англии такого запрета нет.

«Клуб и вся черно-синяя семья поддерживают Криса и желают ему всего наилучшего в дальнейшем. Лучшие моменты, голы и победы, объятия с фанатами во время празднования скудетто — все это останется в истории «Интера», равно как и крепкая и неразрывная связь между клубом и Кристианом», — говорилось в заявлении «Интера».

При этом сам Эриксен заявлял о своем желании вернуться в футбол и продолжать карьеру.

«Моя мечта — вернуться в сборную Дании и снова сыграть на «Паркене». Хочу доказать, что все неприятности в прошлом и я снова могу играть за национальную команду», — говорил он в январе в интервью датской телекомпании DR.

В начале декабря Эриксен начал самостоятельные тренировки на базе «Оденсе» — своего родного клуба, в котором когда-то начинал карьеру. А последнее время датчанин тренировался вместе с молодежной командой «Аякса», где выступал до перехода в «Тоттенхэм».

«Он почти тренировался с командой в течение семи месяцев, но проделал большую работу самостоятельно. Кристиан в хорошей форме, но нам нужно будет еще поработать с ним, и я с нетерпением жду, когда он начнет тренироваться в группе, чтобы вернуться на свой уровень. В своем лучшем состоянии Кристиан может контролировать ход матчей. Он также добавит нам опыта игры на высшем уровне. Жду, что он проявит себя в раздевалке и на тренировках», — сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

«Для Эриксена и его семьи играть в Англии — это все равно что вернуться домой», — заявил ВВС агент игрока Мартин Шоотс.

Выбор «Брентфорда» тоже максимально логичен — это самая датская команда АПЛ. Главный тренер Томас Франк — датчанин, а в составе — семь игроков из этой страны. Эриксен станет восьмым и, по идее, много времени на адаптацию ему не понадобится.

Кристиан Эриксен. Эриксен рвется обратно на поле. Но случится это не скоро

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Кристиан Эриксен
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Джейми Варди

Лестер

 9
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
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Эмерик Ляпорт

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Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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