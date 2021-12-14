Двукратному победителю Олимпийских игр пловцу Яннику Аньелю грозит до 20 лет заключения за связь с несовершеннолетней.

Только недавно подошла к концу тянувшаяся много лет история с футболистами сборной Франции Каримом Бензема и Матье Вальбуэна, как в стране разразился новый громкий скандал. В эпицентре крайне неприятной истории на этот раз знаменитый пловец Янник Аньель. В прошлый четверг 29-летний бывший спортсмен был задержан прямо в своем парижском доме. Аньель провел 48 часов в камере полицейского участка в Мюлузе, где когда-то тренировался. После ряда допросов ему было предъявлено обвинение в нападении и изнасиловании несовершеннолетней. Прокуратура настаивала на помещении спортсмена под стражу до суда, но в итоге он был отпущен под подписку о невыезде.

Французская вспышка

202-сантиметровый гигант Аньель — одна из самых ярких звезд французского плавания начала десятых. Уроженец Нима, названный в честь знаменитого теннисиста Янника Ноа, он оказался в бассейне в возрасте восьми лет, и уже тогда его талант был очевиден тренерам. В 2009-м 17-летний пловец выиграл юношеский чемпионат Европы, побив рекорды континента на дистанциях 200 и 400 метров.

А уже через год он блистал на взрослом уровне, взяв золото чемпионата Европы в Будапеште. При этом в эпоху расцвета полиуретановых костюмов француз явно выделялся на фоне конкурентов, плавая в привычных шортах. Пик карьеры Аньеля, плававшего у Фабриса Пельерина в Ницце, продолжался еще три сезона. За это время он выиграл три медали Олимпиады в Лондоне, в том числе личное золото на 200-метровке вольным стилем, стал дважды чемпионом мира и установил до сих пор не побитое мировое достижение на 400-метровке на короткой воде.

В 2012-м его признали лучшим пловцом года в Европе, а годом позже Аньель стал кавалером ордена Почетного легиона. Но затем результаты пошли на спад. Француз попытался реанимировать карьеру, отправившись в Америку к тренеру Бобу Боумэну, воспитавшему Майкла Фелпса, но сотрудничество не принесло успеха. После этого Янник вернулся на родину, стал тренироваться в Мюлузе у Лионеля Ортера. Он пропустил ЧМ-2015 в Казани из-за проблем со здоровьем, с большим трудом отобрался на Игры в Рио, но там на коронной 200-метровке не попал даже в полуфинал.

Уходил из спорта Аньель со скандалами — в его адрес нелестно отзывались партнеры по эстафете 4 х 200 метров, а сам Янник утверждал, что ему недоплатили в Мюлузе 60 тысяч евро за последний год контракта. Кстати, то дело до сих пор находится в суде — клуб проиграл в первой инстанции и подал апелляцию. Хотя это дело теперь будет не единственным, где фигурирует спортсмен.

Длительная связь

Уйдя из спорта в 24 года, Аньель продолжал вести довольно активную жизнь. Он регулярно появлялся в разных телешоу, работал комментатором, в том числе и на Играх в Токио, был колумнистом в различных изданиях, вел подкаст о киберспорте. А в январе должен был дебютировать в роли писателя. Но теперь до окончания расследования выход его автобиографии заморожен. Да и на телевидении в ближайшее время Янник вряд ли появится.

После предъявления очень серьезных обвинений Аньеля отпустили на волю, но его будущее видится отнюдь не безоблачным. Как заявила на пресс-конференции прокурор Мюлуза Эдвиж Ру-Моризо, чемпион «признал правдивость приведенных фактов о связи с несовершеннолетней девушкой, но заявил, что о принуждении к сексу речи не шло, все было по обоюдному согласию». По сведениям французской прессы, речь идет об интимной связи Аньеля с дочерью его бывшего тренера.

Дело было в 2016 году, когда Яннику было 24, а девушке — всего 13. Их связь продолжалась длительное время — в деле фигурируют эпизоды в Мюлузе, Испании, Таиланде и Бразилии. Прошлым летом дочь тренера по достижении совершеннолетия подала на Аньеля «максимально детальное» заявление в полицию, и правоохранители начали расследование. Оно закончилось арестом спортсмена на прошлой неделе.

Во Франции «возраст согласия» начинается с 15 лет, все, что происходит между более юным подростком и взрослым, — это как минимум развращение. Но, как объяснила прокурор, большая разница в возрасте в данном случае приравнивается к принуждению. Ранее в нынешнем году парламент Франции принял поправку к закону, согласно которой секс с лицом, не достигшим 15-летнего возраста, автоматически считается изнасилованием. Поэтому теперь Аньелю может грозить до 20 лет тюрьмы.