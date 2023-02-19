Лучший вратарь ЧМ-2022 все еще в центре внимания: ярко высказывается о Мбаппе и забил важный автогол
Фотомем
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был одним из самых одиозных игроков чемпионата мира. Он выиграл две серии пенальти, в каждой из которых пытался сбить визави с толку различными уловками. За несколько секунд до истечения дополнительного времени финального матча вратарь эффектно ликвидировал выход один на один в исполнении Рандаля Коло Муани, а затем получил приз лучшему голкиперу турнира. Не самое пристойное фото Мартинеса с «Золотой перчаткой» стало одним из главных мемов ЧМ-2022.
«Минута молчания» для Мбаппе
До турнира в Катаре Эмилиано был не слишком известен. Аргентинец много лет провел в запасе «Арсенала», скитался по арендам и только после перехода в «Астон Виллу» осенью 2020-го стал регулярно выходить на поле. Но после чемпионата мира популярность 30-летнего голкипера взлетела до небес, причем дело тут не столько в мастерстве и статусе чемпиона мира, сколько во взбалмошном характере Эми.
Уже в чемпионской раздевалке голкипер отжег. Сеть облетело видео, на котором аргентинские футболисты бурно празднуют победу, и, прыгая и танцуя, распевают слова «минута молчания», а затем Мартинес останавливает всех свистом и кричит на всю раздевалку: «Для Мбаппе, который умер!»
В микст-зоне Мартинес тоже не скупился на пламенные цитаты: «Мы страдали в этом матче. Два долбаных удара, и французы сравняли счет, потом им дали еще один пенальти, они забили. Слава богу, я потом сделал свое дело».
Кукла с Килианом
Но больше всего мир возмутило поведение Мартинеса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе. В какой-то момент в руках у Эмилиано оказалась кукла с налепленным на ее голову лицом Мбаппе. Мартинес обнимал ее и улыбался. Как выяснилось позже, Эми взял ее у кого-то из толпы.
Здесь терпение лопнуло у всех во Франции: гигантское число футболистов и тренеров осудило поведение Эмилиано, кто-то даже напрямую его оскорблял, а глава Федерации футбола Франции подал жалобу на Мартинеса. Сам Мбаппе был лаконичен, отвечая на вопрос о вратаре: «Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на ерунду».
Татуировка с кубком
В отпуске Мартинес сделал знаковую татуировку на левой голени — том самом месте, которым Эмилиано отбил удар Коло Муани на 123-й минуте. Татуировка, разумеется, посвящена величайшему достижению в карьере вратаря — на ней изображен кубок мира, три звезды и дата финала.
Кроме того, перед возвращением в АПЛ Мартинес решил приобрести сторожевую собаку специально для охраны золотой медали и приза лучшему вратарю ЧМ-2022.
Проблемы в АПЛ
В премьер-лиге у Эмилиано все куда прозаичнее, чем на чемпионате мира. «Астон Вилла» идет в середине таблицы и, по слухам, главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери был недоволен поведением вратаря и даже проводил с ним разъяснительную беседу. Но место первого номера аргентинец не утратил. Хотя результаты пока так себе: в шести матчах, где играл новый чемпион мира, «Астон Вилла» пропустила 13 мячей и лишь раз сохранила ворота сухими.
В последней встрече с «Арсеналом» Мартинес вообще отметился автоголом, хотя он и был формальным: после удара Жоржиньо на 90-й минуте мяч от перекладины отскочил в спину Эмилиано, а затем пересек линию ворот. Хуже всего, что все это происходило при счете 2:2, так что гол стал победным для лондонцев во встрече с командой своего бывшего тренера.
Влияние на правила
Сам аргентинец остается одной из самых обсуждаемых фигур не только в АПЛ, но и за ее пределами. Его поведение даже повлияло на людей, составляющих правила игры в футбол. Как сообщает The Athletic, Международный совет футбольных ассоциаций решил изменить формулировки правил так, чтобы судьи реагировали на вызывающее поведение вратарей во время исполнения 11-метровых. Сообщается, что поправки будут внесены в марте.
Мартинесу 30 лет, так что для него все происходящее похоже на минуту славы. Раньше он никогда не был настолько популярен, но его время наверняка пройдет. А сейчас медиа хватают любую цитату Эми. По поводу куклы с лицом Мбаппе он недавно выдал гениальную фразу: «Как я могу издеваться над Мбаппе, ведь он забил мне четыре мяча в финале! Он наверняка сам думает, что я его кукла!»
Ждем, что еще выкинет эксцентричный чемпион мира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
7
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
8
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
9
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
10
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
18
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
19
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4