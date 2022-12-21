Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды

Чемпионат мира закончился, а скандалы не утихают.

Кукла и сожженный гроб

Эмилиано Мартинес — эмоциональный человек. Порой даже слишком, и на чемпионате мира он дважды перешел границы приличия. Сначала после четвертьфинала с голландцами, остановив два удара в серии пенальти, кричал скамейке «Оранжевых», сколько раз он их, скажем так, поимел. Потом — после вручения приза лучшему вратарю турнира — приложил трофей к паху.

Хотя последнее для аргентинцев — вполне нормальная вещь. Достаточно вспомнить, как после победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов крепость и величину своих яиц демонстрировал повернувшийся к трибунам главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес. Фото Getty Images

«Я сделал это, потому что французы освистали меня», — объяснил свой жест Мартинес. Однако голкипера, что называется, понесло. На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь держал в руках куклу с лицом Кильяна Мбаппе, который вообще-то сделал в финале хет-трик и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. А в раздевалке, когда футболисты распевали «Минута молчания», именно Мартинес добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Данную тему, кстати, развили аргентинские фанаты. Опять же на параде, куда они притащили бутафорский гроб с портретом французского бомбардира. Потом гроб сожгли. А возвращаясь к поведению Мартинеса, можно вспомнить, что непосредственно после игры он вел себя совершенно нормально.

Да, расплакался во время телевизионного интервью, но в тот момент от счастья рыдала вся Аргентина. Только того же Мбаппе Эмилиано утешил, и они вполне себе мирно стояли рядом во время фотосессии по окончании церемонии вручения индивидуальных призов.

Гром с изображением Килиана Мбаппе. Фото Соцсети Фото Соцсети

Гнев южноамериканцев

Откуда такая реакция и в чем конкретно провинился Мбаппе? Ответ на данный вопрос следует искать в весеннем интервью нападающего «ПСЖ», где он не слишком лестно отозвался о южноамериканском футболе.

«У европейцев есть преимущество, потому что мы играем между собой матчи высокого уровня. У нас, например, есть та же Лига наций. Когда мы приезжаем на чемпионат мира, мы готовы. А Бразилия и Аргентина не имеют такого уровня игр в Южной Америке. Там футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждают европейские сборные», — заявил тогда лучшим бомбардир ЧМ-2022.

Те слова запомнили не только в Аргентине, и, как рассказывают, многие бразильцы в финале болели не за самого принципиального соперника, а персонально против Мбаппе. Тем более по ходу турнира журналисты вспомнили высказывания француза, и Мартинес ответил на них довольно жестко.

«Он недостаточно разбирается в футболе. Он никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя нет такого опыта, то не стоит давать комментарии», — заявил аргентинский голкипер.

Килиан Мбаппе забивает гол в ворота Эмилиано Мартинеса. Фото Global Look Press

Через три дня на тренировку

Забавно только, что многие издания из его ответа взяли только приведенные выше слова. В полной же версии есть продолжение: «Но в том, что он сказал, нет ничего плохого. Они знают, что мы команда мирового класса, и уважают нас за это».

Что поменялось с момента того интервью? Первую реакцию в раздевалке можно списать на взрыв эмоций. Парад чемпионов — тоже мероприятие с полной гаммой чувств. Только куклу нужно было подготовить и придумать жест, так как, демонстрируя ее фанатам, Мартинес прикладывал палец к губам, призывая замолчать.

А что Мбаппе? Француз на это публично никак не отреагировал. Отметил 24-й день рождения, задув свечи на торте, а потом решил, что лучшее лекарство — работа. В «ПСЖ» ждали, что Кильян отдохнет порядка десяти дней, однако он спустя трое суток после проигранного финала прибыл на базу парижского клуба. Как заверил форвард, ему уже лучше, и такими темпами 27 декабря он уже сыграет против «Страсбура».

Вот это — достойно. А Мартинес — при всей гениальности собственной игры в Катаре — немного увлекся. Победителей тоже иногда судят.