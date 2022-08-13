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Прогнозы на спорт

13 августа, 23:40

«Челси» укрепил оборону игроками на 100 млн евро. Спасет ли это от ярости «Тоттенхэма»?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 13 июля 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Н&#039;Голо Канте.
Фото Global Look Press
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Калиду Кулибали и Марк Кукурелья — новая надежда синих.

Томас Тухель пришел в «Челси» и сразу довел команду до победы в Лиге чемпионов, но теперь ему придется строить все заново. О том, в каком положении находится лондонский суперклуб, отчасти скажет матч против яркого и готового к борьбе за чемпионство «Тоттенхэма».

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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 августа и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России посмотреть матч в прямом эфире не получится.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
14 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Тоттенхэм

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 14 августа 2022 года

В прошлом сезоне «Челси» с трудом отбился от «Тоттенхэма» и закончил сезон третьим — за «Ливерпулем» и «Сити». Но по финальному отрезку было видно, что команда наелась: результаты пошли на спад, потому что многие игроки понимали — еще немного, и они укатят вдаль.

Конкретно об этом знали Андрес Кристенсен и Антонио Рюдигер. И у датчанина, и у немца летом истекли контракты с синими, и еще задолго до этого оба договорились с «Барселоной» и «Реалом». Поэтому в «Челси» понимали, что в межсезонье придется выйти на поиски качественных игроков обороны.

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Конечно, чтобы заполучить действительно больших мастеров, пришлось вытрясти кошелек: клубы-продавцы понимали, что за их игроков, если они действительно нужны, «Челси» может и должен переплатить. Поэтому в итоге синие суммарно отдали 100 миллионов всего за двух футболистов: Калиду Кулибали из «Наполи» и Марка Кукурелью из «Брайтона». Последний вообще стал вторым по стоимости игроком из Испании в истории — круче только другой игрок со «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага (80 млн).

Однако новичкам потребуется время, чтобы освоиться на новом месте. Кукурелью «Челси» объявил вообще только неделю назад — у Кулибали хотя бы было межсезонье, чтобы познакомиться с командой и провести несколько товарищеских матчей.

Еще одной проблемой в матче против «Тоттенхэма» станет отсутствие Маркоса Алонсо. Томас Тухель объявил, что защитник покидает команду и переходит в «Барселону», но пока он просто травмирован. Немецкий специалист находится в трудных условиях — ему приходится тасовать оборону от матча к матчу, и это не может привести ни к чему хорошему.

Тем более когда против тебя такие монстры атаки, как Кейн и Сон. В прошлом сезоне они были почти такой же крутой парой, как Бензема и Винисиус, а теперь к ним еще добавился Ришарлисон — парень, которого очень ценят в сборной Бразилии.

Принесут ли они «Тоттенхэму» долгожданную победу в Лондонском дерби? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все же считают фаворитом «Челси» — на успех синих можно поставить за 2.28, что примерно 43% вероятности. Ничья идет за 3.50 (27%), триумф «шпор» — за 3.30 (30%).

Команде Тухеля было сложно даже в первом туре против «Эвертона», который считают чуть ли не главным аутсайдером сезона. Защита синих на данный момент — неизученная субстанция, но и в нападении без Лукаку с Вернером грустно. Вероятно, «Тоттенхэм» наконец воспользуется шансом и прервет серию из 12 матчей без побед против синих.

Прогноз от «СЭ»: П2 с форой (0) за 2.38.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
8
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
9
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
10
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
11
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
12
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
13
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
14
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
15
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
16
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
18
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 2 : 1
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 0 : 0
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 4 : 0
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 2 : 2
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 0 : 0
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 4 : 0
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Харри Магуайр

Харри Магуайр

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
Скотт Мактоминай

Скотт Мактоминай

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
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