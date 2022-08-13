«Челси» укрепил оборону игроками на 100 млн евро. Спасет ли это от ярости «Тоттенхэма»?
Томас Тухель пришел в «Челси» и сразу довел команду до победы в Лиге чемпионов, но теперь ему придется строить все заново. О том, в каком положении находится лондонский суперклуб, отчасти скажет матч против яркого и готового к борьбе за чемпионство «Тоттенхэма».
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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм»
Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 августа и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России посмотреть матч в прямом эфире не получится.
«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 14 августа 2022 года
В прошлом сезоне «Челси» с трудом отбился от «Тоттенхэма» и закончил сезон третьим — за «Ливерпулем» и «Сити». Но по финальному отрезку было видно, что команда наелась: результаты пошли на спад, потому что многие игроки понимали — еще немного, и они укатят вдаль.
Конкретно об этом знали Андрес Кристенсен и Антонио Рюдигер. И у датчанина, и у немца летом истекли контракты с синими, и еще задолго до этого оба договорились с «Барселоной» и «Реалом». Поэтому в «Челси» понимали, что в межсезонье придется выйти на поиски качественных игроков обороны.
Конечно, чтобы заполучить действительно больших мастеров, пришлось вытрясти кошелек: клубы-продавцы понимали, что за их игроков, если они действительно нужны, «Челси» может и должен переплатить. Поэтому в итоге синие суммарно отдали 100 миллионов всего за двух футболистов: Калиду Кулибали из «Наполи» и Марка Кукурелью из «Брайтона». Последний вообще стал вторым по стоимости игроком из Испании в истории — круче только другой игрок со «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага (80 млн).
Однако новичкам потребуется время, чтобы освоиться на новом месте. Кукурелью «Челси» объявил вообще только неделю назад — у Кулибали хотя бы было межсезонье, чтобы познакомиться с командой и провести несколько товарищеских матчей.
Еще одной проблемой в матче против «Тоттенхэма» станет отсутствие Маркоса Алонсо. Томас Тухель объявил, что защитник покидает команду и переходит в «Барселону», но пока он просто травмирован. Немецкий специалист находится в трудных условиях — ему приходится тасовать оборону от матча к матчу, и это не может привести ни к чему хорошему.
Тем более когда против тебя такие монстры атаки, как Кейн и Сон. В прошлом сезоне они были почти такой же крутой парой, как Бензема и Винисиус, а теперь к ним еще добавился Ришарлисон — парень, которого очень ценят в сборной Бразилии.
Принесут ли они «Тоттенхэму» долгожданную победу в Лондонском дерби? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все же считают фаворитом «Челси» — на успех синих можно поставить за 2.28, что примерно 43% вероятности. Ничья идет за 3.50 (27%), триумф «шпор» — за 3.30 (30%).
Команде Тухеля было сложно даже в первом туре против «Эвертона», который считают чуть ли не главным аутсайдером сезона. Защита синих на данный момент — неизученная субстанция, но и в нападении без Лукаку с Вернером грустно. Вероятно, «Тоттенхэм» наконец воспользуется шансом и прервет серию из 12 матчей без побед против синих.
Прогноз от «СЭ»: П2 с форой (0) за 2.38.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
13
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
16
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|0 : 0
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|4 : 0
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|2 : 2
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|0 : 0
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|4 : 0
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
|
|
Скотт Мактоминай
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2