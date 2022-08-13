«Челси» укрепил оборону игроками на 100 млн евро. Спасет ли это от ярости «Тоттенхэма»?

Калиду Кулибали и Марк Кукурелья — новая надежда синих.

Томас Тухель пришел в «Челси» и сразу довел команду до победы в Лиге чемпионов, но теперь ему придется строить все заново. О том, в каком положении находится лондонский суперклуб, отчасти скажет матч против яркого и готового к борьбе за чемпионство «Тоттенхэма».

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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 августа и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России посмотреть матч в прямом эфире не получится.

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 14 августа 2022 года

В прошлом сезоне «Челси» с трудом отбился от «Тоттенхэма» и закончил сезон третьим — за «Ливерпулем» и «Сити». Но по финальному отрезку было видно, что команда наелась: результаты пошли на спад, потому что многие игроки понимали — еще немного, и они укатят вдаль.

Конкретно об этом знали Андрес Кристенсен и Антонио Рюдигер. И у датчанина, и у немца летом истекли контракты с синими, и еще задолго до этого оба договорились с «Барселоной» и «Реалом». Поэтому в «Челси» понимали, что в межсезонье придется выйти на поиски качественных игроков обороны.

Конечно, чтобы заполучить действительно больших мастеров, пришлось вытрясти кошелек: клубы-продавцы понимали, что за их игроков, если они действительно нужны, «Челси» может и должен переплатить. Поэтому в итоге синие суммарно отдали 100 миллионов всего за двух футболистов: Калиду Кулибали из «Наполи» и Марка Кукурелью из «Брайтона». Последний вообще стал вторым по стоимости игроком из Испании в истории — круче только другой игрок со «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага (80 млн).

Однако новичкам потребуется время, чтобы освоиться на новом месте. Кукурелью «Челси» объявил вообще только неделю назад — у Кулибали хотя бы было межсезонье, чтобы познакомиться с командой и провести несколько товарищеских матчей.

Еще одной проблемой в матче против «Тоттенхэма» станет отсутствие Маркоса Алонсо. Томас Тухель объявил, что защитник покидает команду и переходит в «Барселону», но пока он просто травмирован. Немецкий специалист находится в трудных условиях — ему приходится тасовать оборону от матча к матчу, и это не может привести ни к чему хорошему.

Тем более когда против тебя такие монстры атаки, как Кейн и Сон. В прошлом сезоне они были почти такой же крутой парой, как Бензема и Винисиус, а теперь к ним еще добавился Ришарлисон — парень, которого очень ценят в сборной Бразилии.

Принесут ли они «Тоттенхэму» долгожданную победу в Лондонском дерби? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все же считают фаворитом «Челси» — на успех синих можно поставить за 2.28, что примерно 43% вероятности. Ничья идет за 3.50 (27%), триумф «шпор» — за 3.30 (30%).

Команде Тухеля было сложно даже в первом туре против «Эвертона», который считают чуть ли не главным аутсайдером сезона. Защита синих на данный момент — неизученная субстанция, но и в нападении без Лукаку с Вернером грустно. Вероятно, «Тоттенхэм» наконец воспользуется шансом и прервет серию из 12 матчей без побед против синих.

Прогноз от «СЭ»: П2 с форой (0) за 2.38.

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