Сериал об «Арсенале»: шок-признание Артеты, гимн «Ливерпуля» на тренировках, мощная работа над психологией

Посмотрели новый сезон All or N othing, посвященный «канонирам».

Amazon выпустил продолжение своего проекта All or Nothing, показывающего жизнь спортивной команды изнутри. Очередной фильм посвящен лондонскому «Арсеналу» в сезоне-2021/22. Ранее в центре внимания оказывались «Манчестер Сити» в чемпионском сезоне-2018, «Тоттенхэм» с Жозе Моуринью в пандемийный год, а также туринский «Ювентус» времен Маурицио Сарри.

«СЭ» посмотрел первые выпуски нового сезона, посвященного «Арсеналу», и рассказывает главное из того, что показали о команде Микеля Артеты.

Артета рассказал о пороке сердца перед матчем с «Челси», установку на «Ман Сити» давал по видео из-за ковида: «Моя задача — принимать все дерьмо на себя»

Главный эксклюзив съемочной группы сериала, конечно, сцены в раздевалке. В стартовых сериях очень много речей Артеты перед и после матчей. Тренер выступает со спичем за час до игры, а также иногда говорит напутствующие слова перед самым выходом на поле.

Перед домашним матчем с «Челси» во втором туре «Арсенал» проиграл на старте чемпионата в гостях «Брентфорду» (0:2) — команда и тренер получили много критики и оскорблений в свой адрес.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Артета в напряженной ситуации попытался встряхнуть команду, перед тем как выйти на игру против синих.

«Соберитесь! На этой неделе мы все пострадали. Нам всем неприятно, ведь на нас вылилось много оскорблений. Я видел после игры, каково вам. Это меня ранило. Мне обидно за вас, за персонал, за всех, кто заботится о нас в этом клубе. Лично меня критика не трогает. Мне обидно именно за вас, потому что я знаю, как вы стараетесь. Но сегодня у нас есть возможность доказать всем. И когда против вас весь мир, вы становитесь сильнее», — сказал Микель, включив на мониторе картинку, где логотип «Арсенала» окружают волки.

В перерыве тренер обратил внимание на то, что Ромелу Лукаку, забивший в первой же игре за «Челси», получает слишком много свободы, и просил игроков ловить его в офсайдную ловушку.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Но не помогло: «Арсенал» проиграл «Челси» — 0:2, а затем уступил в гостях «Манчестер Сити» — 0:5. Никаких речей и событий из раздевалки в ходе выезда в Манчестер Amazon не показал.

Зато показал, как Артета переживал в этот период. Тренер признался, что испытывал сомнения: способен ли выправить ситуацию, послушают ли его игроки, стоит ли вообще тренировать.

Тренера поддержал Джош Кронке — сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке. Функционер в сериале представлен как активный руководитель, который и на тренировки приходит, и участвует в селекции, а также активно общается с тренером и игроками. После поражения от «Челси» Кронке-младший в столовой беседовал с Артетой и дал понять, что по-прежнему доверяет испанцу.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Сам Артета перед следующей игрой с «Норвичем» рассказал игрокам в раздевалке личную историю и поделился переживаниями.

«Хочу поделиться с вами своей историей и тем, почему я вообще здесь. Во многих отраслях есть высокопрофессиональные команды. У них есть нечто общее — они добиваются результата.

Я родился с серьезным пороком сердца. В течение двух лет врачи пытались спасти мне жизнь, я ждал возможности, что мне проведут первую в Испании открытую операцию на сердце. Поэтому такие команды бывают не только в спорте. Например, это и команды врачей в больнице. И их составляют особенные люди: они готовы пахать круглосуточно, потому что они любят свою работу.

Я хочу поделиться с вами тем, какое у меня было моральное состояние: по шкале от 0 до 10 я был на дне. Я умер, был ниже нуля. Я боялся, колебался, а пресса меня просто убивала. Но я подумал обо всех плюсах: у меня замечательная семья — жена, трое детей. И еще у меня есть клуб, который меня поддерживал. Руководство, владелец, команда — все. И я смог подняться. Все благодаря вам. Я понял, почему хочу тренировать. Хочу сказать большое спасибо вам всем. В трудный период вы сделали эту неделю лучшей за всю мою карьеру. Верьте в себя. Я в вас верю. Последнее, что я хочу делать, — обвинять вас в трудный момент. Это уже моя задача — принимать все дерьмо и на себя", — сказал испанец.

«Арсенал» после такого спича выиграл у «Норвича» (1:0) и прервал серию поражений.

От мотивационных речей Артета не отказывался даже в период болезни, когда в декабре у него выявили положительный тест на коронавирус. Перед игрой с «Ман Сити» на «Эмирейтс» Микель давал установку по видеосвязи.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Колонки с You'll Never Walk Alone на тренировках, речь фотографа перед дерби Северного Лондона

Артета пытался спаси сезон «Арсенала» не только за счет тренировок и тактической работы, но и через неочевидные ходы.

Например, перед игрой с «Ливерпулем» на «Энфилде», где «Арсенал» не побеждал со времен, когда Артета сам играл за «канониров», испанец решил смоделировать обстановку стадиона на тренировках.

«Самое главное на «Энфилде» — эмоциональный фактор. Этот стадион сильно отличается от других. Вы должны ехать туда с настроем, что собираетесь там победить. Ехать нужно с верой в победу».

Микель выкатил на тренировочное поле колонки, в которых звучала легендарная You'll Never Walk Alone. Тренер хотел подготовить игроков к тому, что однажды случилось на стадионе «Ливерпуля» с ним самим.

«Когда я был тут как игрок, мы побеждали два года подряд. Но в третий год мы проиграли. Они были повсюду. Что я сделал? Я спрятался на поле. Мы проиграли — 1:5, и я просто сдался. Никогда этого не забуду, ни разу со мной не случалось ничего подобного. Поэтому нужно играть так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Я подвел команду и себя, не хочу, чтобы вы прошли через это. Будьте собой и играйте с мужеством», — просил Артета перед игрой.

«Арсенал» сгорел — 0:4, но Микель не устроил разнос в раздевалке, а, наоборот, подбодрил игроков: «Перед игрой я просил вас не прятаться. И вы не прятались. А об ошибках нет смысла говорить. Это часть обучения. Я встану на вашу защиту, не переживайте. Если это моя ошибка, то я возьму на себя ответственность. Нос выше, в понедельник начинаем все сначала».

Но самая яркая речь из раздевалки «Арсенала» — не от Артеты, а от фотографа Стюарта, который больше 30 лет работает в клубе. Тренер попросил его выступить перед дерби с «Тоттенхэмом», за 10 минут до выхода на поле.

«Это тяжело. Это мой клуб! Я, блин, обожаю этот клуб. Я, черт возьми, обожаю каждого и вас. За 30 лет я фотографировал невероятных футболистов мирового уровня, великие команды. И я сейчас смотрю на вас и вижу отличную команду. Я болею за вас всю свою жизнь! Надо выйти и победить! Я болельщик, а снаружи такие же болельщики сделают все, чтобы победить. Слушайте толпу: они сразу же набросятся на вас. Выиграйте каждое единоборство, каждый мяч! Когда забиваете голы, смотрите болельщикам прямо в глаза, смотрите на их эмоции и прочувствуйте, как они вас любят. Покажите им в ответ, как вы их любите, хорошо?!»

«Арсенал» выиграл (3:1), а Артета отмечал победу вместе с фотографом, указывая камерам именно на него — речь точно никого не оставила равнодушным.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Самая странная речь Артеты была произнесена перед игрой с «Лестером». Испанец попросил игроков собраться в круг, закрыть глаза и тереть ладони, «аккумулируя» тем самым некую энергию.

Кадр из сериала «All or Nothing».

«Арсенал» выиграл, а после победы тренера затроллил Пьер-Эмерик Обамеянг: «Давайте закроем глаза, сделайте руками вот так».

Артета с юмором отнесся к подколу капитана: показал ему средний палец, начал смеяться, а затем дал команде два выходных, которые игроки выпрашивали кричалкой.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Речи в раздевалке у Артеты разные. Бывает, что тренер просто ничего не говорит. После поражения от «Эвертона», когда «Арсенал» вел 1:0 и пропустил два гола в последние десять минут встречи, Микель был краток.

Кадр из сериала «All or Nothing».

«Не хочу сожалеть о том, что могу сказать. Не буду говорить много. Реакция запоздала. Слишком поздно, уже все случилось», — сказал испанец и вышел из раздевалки.

Личные истории игроков: Рамсдейл в ярости даже после побед, Тирни боролся с депрессией, Тавареш страдал из-за ошибок

В центре внимания в сериале часто оказывался новый первый номер «Арсенала» Аарон Рамсдейл, купленный перед сезоном за 30 миллионов фунтов. Трансфер многие критиковали: команды голкипера дважды подряд вылетали из премьер-лиги — сначала «Борнмут», а потом «Шеффилд Юнайтед». Amazon показал, как Рамсдейл переживал эту волну негатива и как на него повлияла семья. Мама и папа вратаря пропускали матчи сына только в период ковида, а все остальное время были на стадионе.

«Без них меня бы здесь не было. Да, определенно. Если бы не они, я бы тут не оказался», — рассказал Аарон.

Видно, что вратарь очень требователен к себе и партнерам. Он был в ярости даже после победы над «Астон Виллой» (3:1). «Арсенал» лишь в концовке пропустил, что и взбесило Аарона. Рамсдейл ругался в раздевалке, швырял перчатки и был единственным недовольным в команде.

«Черт возьми, да не дайте ему пробить! Это стоило мне сухого матча!» — пока вратарь сидел, взявшись за лицо, спортивный директор клуба Эду даже пытался его подбодрить: «Радуйся! Побеждать в матчах нелегко».

Кадр из сериала «All or Nothing».

У Рамсдейла свое видение: «Мы должны быть сконцентрированы все 95 минут и работать ради общей цели. Когда нам забили в концовке с «Астон Виллой»... В другие дни такой гол мог привести к ничьей 1:1 или поражению 1:2», — объяснил вратарь, чьи слова стали пророческими. Вскоре «Арсенал» проиграл «Эвертону», пропустив дважды в последние десять минут.

Рамсдейл был единственным, кто в раздевалке после поражения пихал партнерам: «Это просто стыд! За десять минут до конца мы не можем бросить аут на своей половине! Брось мяч дальше! Защищайте эту гребанную победу! Как можно играть так чертовски наивно?!»

Рамсдейл в сериале предстает настоящим лидером команды, тогда как опытные игроки — Обамеянг и Александр Ляказетт — в раздевалке в основном молчат. Как отметили фанаты «Арсенала», все основные сцены с тем же 31-летним Ляказеттом сняты в кафетерии на базе, где француз говорит то о походах в «Икею», то хвалит золотой костюм Обамеянга. Габонец же отметился только выпрашиванием выходных, а также сценой в барбершопе, где рассказал, что выбривает звезду перед дерби с «Тоттенхэмом» в память о дедушке, который несколько лет назад скончался в день игры со «шпорами».

Большой акцент в сериале сделан на молодых звездах клуба — Букайо Сака и Эмила Смита-Роу. Сака в начале сериала рассказывает, насколько непросто пережил критику после промаха в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией. Расистские кричалки, нападки на улице — Сака испытывал психологические проблемы. Подбодрить пытался клуб: расклеил на стене на базе все письма с поддержкой Сака, пришедшие от болельщиков.

Кадр из сериала «All or Nothing».

«Я мало что знал о жизни футболиста вне поля. О внимании СМИ и болельщиков. Но я бы ничего не менял в своей жизни», — признавался Букайо.

Артета называет его просто «Би», и когда хавбек не мог забить на протяжении двух десятков матчей, рассуждал о состоянии игрока: «Мы убедили его, что физически он один из лучших. В Англии мастера возносить игроков, а затем унижать их до предела».

Микель признается, что у клуба есть важная задача — защитить молодых игроков от внешнего давления, воспитывать их и приучать к ответственности.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Смит-Роу в одной из серий разбирал свою игру посекундно вместе с помощником Артеты Альбертом Стейвенбергом. Судя по всему, такие разборы полетов устраивают в основном с молодыми воспитанниками «Арсенала».

Кадр из сериала «All or Nothing».

Смит-Роу рассказал, что с детства болеет за «Арсенал», а его отец — за «Тоттенхэм». Поэтому в дни матчей между ними возникало напряжение: «Он гордится мной, да. Но перед матчем со «шпорами» мы всегда переругиваемся».

В 2019 году Эмила отправили в аренду в «Хаддерсфилд» — Артета хотел посмотреть, возмужает ли игрок: «Он очень застенчив, не смотрит в глаза. Ведет себя скромно. У него добрейшее сердце. Когда мы отдали его в аренду, я сказал: «Не буду смотреть твои игры. Хочу слышать, что о тебе расскажут в команде. Какого человека, а не игрока они опишут. Как футболист ты умелый, без сомнений. Но справишься ли ты с давлением в раздевалке и вне поля?»

В «Арсенале» с молодыми игроками плотно работает тренер по индивидуальному развитию — Карлос Куэста. Выяснилось, что он часто беседует с футболистами, пытается понять их проблемы и помочь им справиться с трудностями.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Как оказалось, в команде хватает игроков с психологическими сложностями. Киран Тирни после переезда в Лондон тяжело адаптировался в большом городе вдали от семьи.

Ему помогал освоиться личный повар Джонни, который живет с ним в доме неподалеку от базы.

«Я воспитывался в обычной семье. Если ты что-то хотел, то тебе говорили, что нужно работать. Мой менталитет — от родителей: они работали как проклятые. Моя мама пахала на трех работах, вставала в пять-шесть утра, чтобы обеспечить меня и сестру.

Поначалу мне было трудно в Лондоне. Я был подавлен и тосковал. Это было ужасно. Не говорю, что был близок к суициду... Но мои друзья — да. Двое из них покончили с собой. А ты был рядом и не знал об их чувствах, потому что они молчали. Знаю, каково быть на их месте, и стараюсь помогать. Родители говорят, что рады, что Джонни за мной присматривает. Он не просто готовит мне, а еще и заботится обо мне".

Кадр из сериала «All or Nothing».

Проблемы были и у Нуну Тавареша. Португалец выглядел замкнутым и необщительным. Артета даже поручил штабу персонально взяться за защитника, чтобы разговорить его и помочь адаптироваться.

Выяснилось, что Тавареш сильно замыкается из-за ошибок в матчах: «Я думаю о своих ошибках, именно они остаются в голове, а не те положительные вещи, что я сделал. Всегда прокручиваю в голове свои косяки».

Помочь Нуну пытался тот же тренер по развитию Карлос. Он проводил беседы с Таварешем и объяснял, что ошибки — часть футбола, пытался убедить игрока не фокусироваться на плохом. Но не вышло — португалец через год покинул клуб, так и не убедив штаб.

Кадр из сериала «All or Nothing».

Но сам факт, что в штабе Артеты есть тренер-психолог, который курирует именно психологическое состояние игроков и проводит с ними личные беседы, — интересный. Испанец пытается улучшить еще и ментальные качества игроков.

Пока вышло только три серии фильма, а еще пять выйдут до 18 августа. Тем временем новый сезон «Арсенал» начал лучше, чем предыдущий, победив «Кристал Пэлас» — 2:0.