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Сериал об «Арсенале»: шок-признание Артеты, гимн «Ливерпуля» на тренировках, мощная работа над психологией

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Микель Артета с игроками «Арсенала».
Фото Getty Images
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
Кадр из сериала «All or Nothing».
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Посмотрели новый сезон All or Nothing, посвященный «канонирам».

Amazon выпустил продолжение своего проекта All or Nothing, показывающего жизнь спортивной команды изнутри. Очередной фильм посвящен лондонскому «Арсеналу» в сезоне-2021/22. Ранее в центре внимания оказывались «Манчестер Сити» в чемпионском сезоне-2018, «Тоттенхэм» с Жозе Моуринью в пандемийный год, а также туринский «Ювентус» времен Маурицио Сарри.

«СЭ» посмотрел первые выпуски нового сезона, посвященного «Арсеналу», и рассказывает главное из того, что показали о команде Микеля Артеты.

Артета рассказал о пороке сердца перед матчем с «Челси», установку на «Ман Сити» давал по видео из-за ковида: «Моя задача — принимать все дерьмо на себя»

Главный эксклюзив съемочной группы сериала, конечно, сцены в раздевалке. В стартовых сериях очень много речей Артеты перед и после матчей. Тренер выступает со спичем за час до игры, а также иногда говорит напутствующие слова перед самым выходом на поле.

Перед домашним матчем с «Челси» во втором туре «Арсенал» проиграл на старте чемпионата в гостях «Брентфорду» (0:2) — команда и тренер получили много критики и оскорблений в свой адрес.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Артета в напряженной ситуации попытался встряхнуть команду, перед тем как выйти на игру против синих.

«Соберитесь! На этой неделе мы все пострадали. Нам всем неприятно, ведь на нас вылилось много оскорблений. Я видел после игры, каково вам. Это меня ранило. Мне обидно за вас, за персонал, за всех, кто заботится о нас в этом клубе. Лично меня критика не трогает. Мне обидно именно за вас, потому что я знаю, как вы стараетесь. Но сегодня у нас есть возможность доказать всем. И когда против вас весь мир, вы становитесь сильнее», — сказал Микель, включив на мониторе картинку, где логотип «Арсенала» окружают волки.

В перерыве тренер обратил внимание на то, что Ромелу Лукаку, забивший в первой же игре за «Челси», получает слишком много свободы, и просил игроков ловить его в офсайдную ловушку.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Но не помогло: «Арсенал» проиграл «Челси» — 0:2, а затем уступил в гостях «Манчестер Сити» — 0:5. Никаких речей и событий из раздевалки в ходе выезда в Манчестер Amazon не показал.

Зато показал, как Артета переживал в этот период. Тренер признался, что испытывал сомнения: способен ли выправить ситуацию, послушают ли его игроки, стоит ли вообще тренировать.

Тренера поддержал Джош Кронке — сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке. Функционер в сериале представлен как активный руководитель, который и на тренировки приходит, и участвует в селекции, а также активно общается с тренером и игроками. После поражения от «Челси» Кронке-младший в столовой беседовал с Артетой и дал понять, что по-прежнему доверяет испанцу.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Сам Артета перед следующей игрой с «Норвичем» рассказал игрокам в раздевалке личную историю и поделился переживаниями.

«Хочу поделиться с вами своей историей и тем, почему я вообще здесь. Во многих отраслях есть высокопрофессиональные команды. У них есть нечто общее — они добиваются результата.

Я родился с серьезным пороком сердца. В течение двух лет врачи пытались спасти мне жизнь, я ждал возможности, что мне проведут первую в Испании открытую операцию на сердце. Поэтому такие команды бывают не только в спорте. Например, это и команды врачей в больнице. И их составляют особенные люди: они готовы пахать круглосуточно, потому что они любят свою работу.

Я хочу поделиться с вами тем, какое у меня было моральное состояние: по шкале от 0 до 10 я был на дне. Я умер, был ниже нуля. Я боялся, колебался, а пресса меня просто убивала. Но я подумал обо всех плюсах: у меня замечательная семья — жена, трое детей. И еще у меня есть клуб, который меня поддерживал. Руководство, владелец, команда — все. И я смог подняться. Все благодаря вам. Я понял, почему хочу тренировать. Хочу сказать большое спасибо вам всем. В трудный период вы сделали эту неделю лучшей за всю мою карьеру. Верьте в себя. Я в вас верю. Последнее, что я хочу делать, — обвинять вас в трудный момент. Это уже моя задача — принимать все дерьмо и на себя", — сказал испанец.

«Арсенал» после такого спича выиграл у «Норвича» (1:0) и прервал серию поражений.

От мотивационных речей Артета не отказывался даже в период болезни, когда в декабре у него выявили положительный тест на коронавирус. Перед игрой с «Ман Сити» на «Эмирейтс» Микель давал установку по видеосвязи.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Колонки с You'll Never Walk Alone на тренировках, речь фотографа перед дерби Северного Лондона

Артета пытался спаси сезон «Арсенала» не только за счет тренировок и тактической работы, но и через неочевидные ходы.

Например, перед игрой с «Ливерпулем» на «Энфилде», где «Арсенал» не побеждал со времен, когда Артета сам играл за «канониров», испанец решил смоделировать обстановку стадиона на тренировках.

«Самое главное на «Энфилде» — эмоциональный фактор. Этот стадион сильно отличается от других. Вы должны ехать туда с настроем, что собираетесь там победить. Ехать нужно с верой в победу».

Микель выкатил на тренировочное поле колонки, в которых звучала легендарная You'll Never Walk Alone. Тренер хотел подготовить игроков к тому, что однажды случилось на стадионе «Ливерпуля» с ним самим.

«Когда я был тут как игрок, мы побеждали два года подряд. Но в третий год мы проиграли. Они были повсюду. Что я сделал? Я спрятался на поле. Мы проиграли — 1:5, и я просто сдался. Никогда этого не забуду, ни разу со мной не случалось ничего подобного. Поэтому нужно играть так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Я подвел команду и себя, не хочу, чтобы вы прошли через это. Будьте собой и играйте с мужеством», — просил Артета перед игрой.

«Арсенал» сгорел — 0:4, но Микель не устроил разнос в раздевалке, а, наоборот, подбодрил игроков: «Перед игрой я просил вас не прятаться. И вы не прятались. А об ошибках нет смысла говорить. Это часть обучения. Я встану на вашу защиту, не переживайте. Если это моя ошибка, то я возьму на себя ответственность. Нос выше, в понедельник начинаем все сначала».

Но самая яркая речь из раздевалки «Арсенала» — не от Артеты, а от фотографа Стюарта, который больше 30 лет работает в клубе. Тренер попросил его выступить перед дерби с «Тоттенхэмом», за 10 минут до выхода на поле.

«Это тяжело. Это мой клуб! Я, блин, обожаю этот клуб. Я, черт возьми, обожаю каждого и вас. За 30 лет я фотографировал невероятных футболистов мирового уровня, великие команды. И я сейчас смотрю на вас и вижу отличную команду. Я болею за вас всю свою жизнь! Надо выйти и победить! Я болельщик, а снаружи такие же болельщики сделают все, чтобы победить. Слушайте толпу: они сразу же набросятся на вас. Выиграйте каждое единоборство, каждый мяч! Когда забиваете голы, смотрите болельщикам прямо в глаза, смотрите на их эмоции и прочувствуйте, как они вас любят. Покажите им в ответ, как вы их любите, хорошо?!»

«Арсенал» выиграл (3:1), а Артета отмечал победу вместе с фотографом, указывая камерам именно на него — речь точно никого не оставила равнодушным.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Самая странная речь Артеты была произнесена перед игрой с «Лестером». Испанец попросил игроков собраться в круг, закрыть глаза и тереть ладони, «аккумулируя» тем самым некую энергию.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

«Арсенал» выиграл, а после победы тренера затроллил Пьер-Эмерик Обамеянг: «Давайте закроем глаза, сделайте руками вот так».

Артета с юмором отнесся к подколу капитана: показал ему средний палец, начал смеяться, а затем дал команде два выходных, которые игроки выпрашивали кричалкой.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Речи в раздевалке у Артеты разные. Бывает, что тренер просто ничего не говорит. После поражения от «Эвертона», когда «Арсенал» вел 1:0 и пропустил два гола в последние десять минут встречи, Микель был краток.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

«Не хочу сожалеть о том, что могу сказать. Не буду говорить много. Реакция запоздала. Слишком поздно, уже все случилось», — сказал испанец и вышел из раздевалки.

Личные истории игроков: Рамсдейл в ярости даже после побед, Тирни боролся с депрессией, Тавареш страдал из-за ошибок

В центре внимания в сериале часто оказывался новый первый номер «Арсенала» Аарон Рамсдейл, купленный перед сезоном за 30 миллионов фунтов. Трансфер многие критиковали: команды голкипера дважды подряд вылетали из премьер-лиги — сначала «Борнмут», а потом «Шеффилд Юнайтед». Amazon показал, как Рамсдейл переживал эту волну негатива и как на него повлияла семья. Мама и папа вратаря пропускали матчи сына только в период ковида, а все остальное время были на стадионе.

«Без них меня бы здесь не было. Да, определенно. Если бы не они, я бы тут не оказался», — рассказал Аарон.

Видно, что вратарь очень требователен к себе и партнерам. Он был в ярости даже после победы над «Астон Виллой» (3:1). «Арсенал» лишь в концовке пропустил, что и взбесило Аарона. Рамсдейл ругался в раздевалке, швырял перчатки и был единственным недовольным в команде.

«Черт возьми, да не дайте ему пробить! Это стоило мне сухого матча!» — пока вратарь сидел, взявшись за лицо, спортивный директор клуба Эду даже пытался его подбодрить: «Радуйся! Побеждать в матчах нелегко».

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

У Рамсдейла свое видение: «Мы должны быть сконцентрированы все 95 минут и работать ради общей цели. Когда нам забили в концовке с «Астон Виллой»... В другие дни такой гол мог привести к ничьей 1:1 или поражению 1:2», — объяснил вратарь, чьи слова стали пророческими. Вскоре «Арсенал» проиграл «Эвертону», пропустив дважды в последние десять минут.

Рамсдейл был единственным, кто в раздевалке после поражения пихал партнерам: «Это просто стыд! За десять минут до конца мы не можем бросить аут на своей половине! Брось мяч дальше! Защищайте эту гребанную победу! Как можно играть так чертовски наивно?!»

Рамсдейл в сериале предстает настоящим лидером команды, тогда как опытные игроки — Обамеянг и Александр Ляказетт — в раздевалке в основном молчат. Как отметили фанаты «Арсенала», все основные сцены с тем же 31-летним Ляказеттом сняты в кафетерии на базе, где француз говорит то о походах в «Икею», то хвалит золотой костюм Обамеянга. Габонец же отметился только выпрашиванием выходных, а также сценой в барбершопе, где рассказал, что выбривает звезду перед дерби с «Тоттенхэмом» в память о дедушке, который несколько лет назад скончался в день игры со «шпорами».

Большой акцент в сериале сделан на молодых звездах клуба — Букайо Сака и Эмила Смита-Роу. Сака в начале сериала рассказывает, насколько непросто пережил критику после промаха в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией. Расистские кричалки, нападки на улице — Сака испытывал психологические проблемы. Подбодрить пытался клуб: расклеил на стене на базе все письма с поддержкой Сака, пришедшие от болельщиков.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

«Я мало что знал о жизни футболиста вне поля. О внимании СМИ и болельщиков. Но я бы ничего не менял в своей жизни», — признавался Букайо.

Артета называет его просто «Би», и когда хавбек не мог забить на протяжении двух десятков матчей, рассуждал о состоянии игрока: «Мы убедили его, что физически он один из лучших. В Англии мастера возносить игроков, а затем унижать их до предела».

Микель признается, что у клуба есть важная задача — защитить молодых игроков от внешнего давления, воспитывать их и приучать к ответственности.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Смит-Роу в одной из серий разбирал свою игру посекундно вместе с помощником Артеты Альбертом Стейвенбергом. Судя по всему, такие разборы полетов устраивают в основном с молодыми воспитанниками «Арсенала».

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Смит-Роу рассказал, что с детства болеет за «Арсенал», а его отец — за «Тоттенхэм». Поэтому в дни матчей между ними возникало напряжение: «Он гордится мной, да. Но перед матчем со «шпорами» мы всегда переругиваемся».

В 2019 году Эмила отправили в аренду в «Хаддерсфилд» — Артета хотел посмотреть, возмужает ли игрок: «Он очень застенчив, не смотрит в глаза. Ведет себя скромно. У него добрейшее сердце. Когда мы отдали его в аренду, я сказал: «Не буду смотреть твои игры. Хочу слышать, что о тебе расскажут в команде. Какого человека, а не игрока они опишут. Как футболист ты умелый, без сомнений. Но справишься ли ты с давлением в раздевалке и вне поля?»

В «Арсенале» с молодыми игроками плотно работает тренер по индивидуальному развитию — Карлос Куэста. Выяснилось, что он часто беседует с футболистами, пытается понять их проблемы и помочь им справиться с трудностями.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Как оказалось, в команде хватает игроков с психологическими сложностями. Киран Тирни после переезда в Лондон тяжело адаптировался в большом городе вдали от семьи.

Ему помогал освоиться личный повар Джонни, который живет с ним в доме неподалеку от базы.

«Я воспитывался в обычной семье. Если ты что-то хотел, то тебе говорили, что нужно работать. Мой менталитет — от родителей: они работали как проклятые. Моя мама пахала на трех работах, вставала в пять-шесть утра, чтобы обеспечить меня и сестру.

Поначалу мне было трудно в Лондоне. Я был подавлен и тосковал. Это было ужасно. Не говорю, что был близок к суициду... Но мои друзья — да. Двое из них покончили с собой. А ты был рядом и не знал об их чувствах, потому что они молчали. Знаю, каково быть на их месте, и стараюсь помогать. Родители говорят, что рады, что Джонни за мной присматривает. Он не просто готовит мне, а еще и заботится обо мне".

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Проблемы были и у Нуну Тавареша. Португалец выглядел замкнутым и необщительным. Артета даже поручил штабу персонально взяться за защитника, чтобы разговорить его и помочь адаптироваться.

Выяснилось, что Тавареш сильно замыкается из-за ошибок в матчах: «Я думаю о своих ошибках, именно они остаются в голове, а не те положительные вещи, что я сделал. Всегда прокручиваю в голове свои косяки».

Помочь Нуну пытался тот же тренер по развитию Карлос. Он проводил беседы с Таварешем и объяснял, что ошибки — часть футбола, пытался убедить игрока не фокусироваться на плохом. Но не вышло — португалец через год покинул клуб, так и не убедив штаб.

Кадр из сериала "All or Nothing".
Кадр из сериала «All or Nothing».

Но сам факт, что в штабе Артеты есть тренер-психолог, который курирует именно психологическое состояние игроков и проводит с ними личные беседы, — интересный. Испанец пытается улучшить еще и ментальные качества игроков.

Пока вышло только три серии фильма, а еще пять выйдут до 18 августа. Тем временем новый сезон «Арсенал» начал лучше, чем предыдущий, победив «Кристал Пэлас» — 2:0.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
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 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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