Почеттино вернет «Челси» в элиту. Лучше кандидата сейчас нет

Экс-тренер «Тоттенхэма» возвращается к работе.

Верный шаг

Тодд Боэли и Бехдад Эгбали наконец-то сделали верный выбор. Новые совладельцы «Челси» целый год мучили себя и болельщиков чудовищными управленческими решениями: коллекционировали скальпы тренеров, растягивали состав до размеров «Стэмфорд Бридж» и сжигали деньги на трансферном рынке, но добились только регресса. По итогам этого сезона «Челси», скорее всего, впервые за 27 лет завершит чемпионат в нижней половине таблицы.

Боэли и Эгбали начали правление с серьезной ошибки, когда уволили Томаса Тухеля — тренера-победителя, который мог бы стать для «Челси» собственным Клоппом или Гвардиолой. Затем они поспешили с назначением Грэма Поттера, опоздали с его увольнением и непонятно зачем позвали временщиком Фрэнка Лэмпарда. Большинство покупок на трансферном рынке — тоже ошибки, которые вместе сплелись в одну цепочку, повлекшую за собой катастрофу.

Выхода у глав клуба было два: продавать «Челси» или исправляться. Первое — разумеется, не вариант: во-первых, американец и так с боем выиграл сражение за клуб, а во-вторых, еще не наигрался с ним.

Оставалось искать путь к исправлению. И первый шаг он сделал в верном направлении.

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Идеальное время

Маурисио Почеттино давно в списках «Челси». На него еще в середине сезона-2020/21 выходили Роман Абрамович с Мариной Грановской: аргентинец мог прийти на смену Фрэнку Лэмпарду уже тогда, но, как выяснилось позже, он уже дал согласие на предложение «ПСЖ».

Второй раз аргентинец оказался на радаре уже нового руководства «Челси», но лондонцы сделали ставку на Поттера. Теперь все сошлось идеально: Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, главные конкуренты Почеттино, выпали из списка, а аргентинцу даже не придется окунаться в работу по ходу сезона.

Время назначения выглядит идеально со всех точек зрения. Если бы Почеттино пришел два года назад, то болельщики были бы недовольны: Лэмпард пользовался их популярностью, и аргентинцу пришлось бы справляться с жестким давлением. Если бы Маурисио назначили на место Тухеля — то же самое: немец своей работой задрал высокую планку, и фанаты болезненно восприняли его увольнение. К тому же имя Почеттино напрямую ассоциируется с «Тоттенхэмом», а у болельщиков «Челси» этот клуб вызывает если не агрессию, то как минимум неприязнь.

Вырос и сам тренер. Два года назад Почеттино еще не имел опыта работы в европейском топ-клубе, однако полтора сезона в «ПСЖ» вывели его на новый эмоциональный уровень. Конечно, в Париже результаты аргентинца не впечатляли, зато он там завоевал целых три трофея — в «Тоттенхэме», напомню, за пять с половиной лет Почеттино не выиграл ничего.

Другими словами, сейчас болельщики смотрят на нового тренера с надеждой, а не с презрением и скепсисом, как было бы раньше. В их сознании Почеттино — это долгожданный шаг вперед.

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Параллели с «Тоттенхэмом»

Безусловно, не все так безоблачно. Да, Почеттино превратил «Тоттенхэм» из вечных неудачников в полноценного претендента на титул АПЛ и даже Лиги чемпионов, но с «Пари Сен-Жермен» он глобально не справился. И здесь возникает вопрос, от ответа на который зависит успех проекта Почеттино: к кому «Челси» сейчас ближе — к «ПСЖ» — 2021 или к «Тоттенхэму» — 2014? Однозначного ответа нет, ведь сравнивать все эти команды невозможно. Но можно провести параллели.

В 2014 году «Тоттенхэм» находился примерно в том же хаосе, что и нынешний «Челси». Над Тимом Шервудом посмеивались так же, как и над Грэмом Поттером и Фрэнком Лэмпардом в нынешнем сезоне, а пришедшему на смену Почеттино достался гипертрофированный состав. Тьма игроков вернулась из аренд, и аргентинцу пришлось заниматься масштабной чисткой состава. В то же время новый тренер нашел среди этой орды тех игроков, с которыми готов работать, перетряс молодежный состав, много времени тратил на индивидуальные беседы, но все-таки выправил ситуацию.

Ключом к успеху Почеттино в Лондоне стала психология — он убедил игроков, что они способны выйти на новый уровень, пробудил в них голод и достиг небывалых высот: в 2019 году «Тоттенхэм» едва не выиграл Лигу чемпионов — уступил в финале «Ливерпулю».

В «ПСЖ» все было иначе. Там Почеттино пришлось смотреть на некоторых игроков снизу вверх. До Парижа аргентинец никогда раньше не работал со звездами мирового масштаба (Кейн дорос до этого статуса как раз при Почеттино). Он знал, как настроить таких игроков и смастерить из них коллектив. Но как сделать то же самое с сытыми звездами, которые зарабатывают в десятки раз больше многих? Как пробудить аппетит в игроках, которые добились в футболе намного большего, чем сам тренер? И как сообщить таким футболистам, что у них нет гарантированного места в стартовом составе?

Потенциал есть

Минусы нынешнего «Челси» могут стать плюсами для Почеттино. В лондонской команде сейчас нет футболистов статуса Неймара, Месси и Мбаппе. Да, есть Фернандес, Фофана, Мудрик и остальные дорогущие игроки, которые оказались заложниками собственной цены и расточительности Боэли. Но они не звезды, а молодые и голодные до побед игроки. И в этом смысле нынешний «Челси» намного ближе к «Тоттенхэму» — 2014, чем к «ПСЖ» — 2021.

Никто в лондонской команде не будет смотреть на Почеттино свысока, как было в Париже. А Маурисио, который тоже соскучился по работе (он не тренировал почти год), наверняка найдет нужные слова во время личных бесед и выработает идеальную стратегию выправления ситуации. Времени у него достаточно — Фабрицио Романо сообщал, что переговоры далеко продвинулись еще в апреле.

Главное, чтобы в дела Почеттино не лезли владельцы. Хотя и тут опыт на стороне аргентинца: об эксцентричности президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви ходят легенды, однако Почеттино сумел сработаться с ним на целых пять с половиной лет. Если Боэли наконец-то запасется терпением и не будет предлагать аргентинцу играть по несуществующей схеме 4-4-3, то «Челси» вернется в элиту очень скоро.