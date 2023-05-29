Грустная история падения «Лидса». Клуб был украшением АПЛ, а сейчас позорно вылетел — отчасти виноваты американцы

Увольнение Бьелсы, провальный менеджмент, регресс футболистов.

Золотая эпоха Бьелсы

Борьба за выживание в завершившемся сезоне АПЛ получилась не менее, а то и более увлекательной, чем чемпионская гонка. Во всяком случае, участников в ней точно было больше. В марте под угрозой вылета в чемпионшип находились сразу восемь команд. В какой-то момент показалось, что в малоприятные разборки может быть вовлечен даже «Челси», но, к счастью для болельщиков синих, обошлось.

Хотя и без «Челси» статусных клубов в этой толкотне хватало. Понятно, что главным событием стал вылет «Лестера», который еще семь лет назад сенсационно побеждал в чемпионате. Но вместе с «лисами» в чемпионшип отправился клуб, у которого достижений гораздо больше, а его исторический вес куда выше. Клуб, к которому вполне применимо ставшее заезженным прилагательное «культовый».

Речь о «Лидсе». Команда из Йоркшира трижды выигрывала чемпионат, доходила до финала Кубка чемпионов и дважды побеждала в Кубке Ярмарок — предшественнике Кубка УЕФА. В 1974-м «Лидс» возглавил Брайан Клаф — про 44 дня его работы на посту менеджера снят знаменитый фильм «Проклятый «Юнайтед». Именно белые стали последними обладателями титула до начала эпохи АПЛ, взяв золото в 1992-м. Именно в «Лидс» в свое время приехал из Франции Эрик Кантона. Многим памятна злая и отвязная банда Дэвида О'Лири конца 1990-х — начала 2000-х: с Ли Бойером, Рио Фердинандом, Адамом Смитом, Марком Видукой.

Но в данном случае история совсем не о том, что вот, мол, был большой клуб с традициями, брал титулы, гремел и громыхал, а теперь вылетел. Таких в Англии вагон и маленькая тележка. В конце концов, «Лидс» большую часть XXI века провел в чемпионшипе. Нет, это история о том, как можно за три года пройти путь от одной из самых ярких и зрелищных команд лиги с одним из лучших тренеров современности, каждый матч которой превращался в шоу, до вылета с Сэмом Эллардайсом у руля.

Сэм Эллардайс. Фото Reuters

Немногим менее трех лет назад все было по-другому. По итогам доигровки прерванного ковидом сезона «Лидс» спустя 16 лет вернулся в АПЛ. Тренировал белых легендарный Марсело Бьелса, которого уговорил приехать работать в Йоркшир Андреа Радриццани. В 2017 году итальянский бизнесмен выкупил клуб у своего бесноватого соотечественника Массимо Челлино — классического самодура типажа покойного Маурицио Дзампарини. И сразу же наладил дела в финансовом и организационном плане.

Два года работы Бьелсы в чемпионшипе полны ставших мемами историй типа большого синего ведра, сидя на котором аргентинец смотрел матчи, слежкой за тренировками «Дерби Каунти» и указанием своим игрокам специально пропустить во встрече с «Астон Виллой» (секундами ранее «Лидс» забил, нарушив правила фейр-плей, и Бьелса хотел восстановить справедливость).

Зная тренерское кредо и игровые принципы аргентинца, выступление белых в АПЛ ожидалось с огромным интересом, и команда из Йоркшира оправдала ожидания. «Лидс» начал сезон, устроив шоу на «Энфилде» против действующего на тот момент чемпиона — «Ливерпуля». Хозяева победили — 4:3, но наглые гости впечатлили, несмотря на поражение. И так продолжалось весь сезон.

Йоркширцы финишировали девятыми, всего на три очка отстав от еврокубковой зоны. Но лучше всего выступление «Лидса» и его стиль характеризуют продвинутые метрики. По количеству забитых мячей и по xG команда стала шестой; по числу ударов, как в целом, так и в среднем за матч, — четвертой (обогнав, например, занявший второе место в том сезоне «МЮ»); по количеству ударов в створ — пятой; по средней дистанции, с которой наносились удары, — второй (16,9 метра). То есть эти удары — не какие-то попытки с 30 метров и не тычки головой после навесов, как у «Вест Хэма». По числу отборов на чужой трети поля «Лидс» занял пятое место.

Иными словами — агрессивный атакующий стиль, замешанный на очень активном прессинге по всему полю. Матчи «Лидса» хотелось включать даже в записи, потому что ты знал, что получишь удовольствие.

Казалось, что клуб из Йоркшира станет явлением в АПЛ и прогресс продолжится. Однако вместо этого началось стремительное падение.

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Три тренера за сезон и сомнительные трансферы

Символом этого падения можно считать Патрика Бэмфорда. 29-летний центрфорвард забил 17 голов в первом сезоне «Лидса» после возвращения, став четвертым бомбардиром чемпионата-2020/21 после Харри Кейна, Мо Салаха и Бруну Фернандеша. Сейчас он — главная мишень для нападок неадекватных фанатов, которые угрожали ему в соцсетях после того, как в одном из последних туров форвард не забил с пенальти в ворота «Ньюкасла». В тот момент «Лидс» вел 1:0, но вместо 2:0 счет вскоре стал 1:2, завершилось же все вничью — 2:2. А ведь весной 2021-го Гарет Саутгейт приглашал нападающего в сборную Англии.

Проблемы начались практически со старта сезона-2021/22, а к февралю команда попала в пике, проиграв «Эвертону» (0:3), «Ливерпулю» (0:6) и «Тоттенхэму» (0:4). В итоге боссы «Лидса» приняли решение уволить Бьелсу, который, по их мнению, потерял контроль над ситуацией. Так, например, команда страдала от травм (надолго вылетали Бэмфорд, капитан Лиам Купер, Люк Айлинг, Келвин Филлипс, Робин Кох), но аргентинец, известный своими жесткими нагрузками на тренировках, не только не стал снижать их, а, наоборот, увеличил. Начались конфликты с игроками, в частности с бразильцем Рафиньей, который следующим летом ушел в «Барселону». А когда в январе Бьелсе предложили арендовать Донни ван де Бека, чтобы хоть как-то укрепить состав, тот отказался.

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Как писал The Athletic, руководство хотело расстаться с Бьелсой летом и начать новый цикл, назначив Джесси Марша, но февральские разгромы заставили боссов принимать жесткие меры немедленно. Марш приехал в Йоркшир на пару месяцев раньше. Назначение американского тренера выглядело логичным: он выпускник футбольной системы «Ред Булл» и верный последователь теорий Ральфа Рангника — высокого агрессивного прессинга и быстрых атак. Это явно не история из «МЮ», где когда-то Луи ван Гала заменили на его антипода Жозе Моуринью.

В итоге «Лидс» спасся от вылета благодаря победе в последнем туре, а летом Маршу купили двух его соотечественников — Брендона Ааронсона и Тайлера Адамса, игравших в основе сборной США на ЧМ-2022. Плюс защитника Расмуса Кристенсена. Характерно, что Ааронсон и Кристенсен пришли из «Зальцбурга», (равно как и приехавший зимой центрбек Максимилиан Вебер), а Адамс — из «Лейпцига». Двух клубов, где работал Марш. И это не намек на какие-то откаты или что-то в этом роде. Американцы покупали игроков, которые знают и понимают стилистику футбола от «Ред Булл».

Марш проработал в «Лидсе» ровно год. Не спасли его даже хорошие отношения со спортивным директором Виктором Ортой. Но когда увольняли Бьелсу, у руководства была готовая кандидатура сменщика. Замену же американцу искали пару недель — пригласили Хави Грасию, того самого, что когда-то работал в «Рубине». Через несколько туров сняли и его, позвав Эллардайса. Большой Сэм — легенда, но его назначение — официальное признание тупика, в котором оказался «Лидс». Еще год назад вас тренировал Бьелса, а сейчас — главный олдскульщик АПЛ, главной фишкой которого стали зашвыривания мяча из аута в чужую штрафную. Однажды так даже получилось забить — «Вест Хэму» в 37-м туре, правда, белые все равно проиграли 1:3.

Еще один символ всего этого хаоса — нападающий Джорджиньо Рюттер, которого в январе купили у «Хоффенхайма» за 28 миллионов евро и который сыграл всего 268 минут, не забив ни одного гола, а последние шесть туров так и вовсе просидел на лавке. А ведь еще три года назад, когда «Лидс» возвращался в АПЛ, его менеджмент считался образцовым.

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При чем здесь американцы?

Возможно, отчасти причина такого стремительного провала — то, что Радриццани стало не до «Лидса». Клуб постепенно переходит под контроль американского холдинга 49ers Enterprises, владеющего в том числе командой НФЛ «Сан-Франциско 49ers» и который довел свою долю акций до 44% - постепенное поглощение шло весь последний год. Сам же Радриццани на днях стал новым владельцем тонущей «Сампдории».

Проблема в том, что поглощение шло слишком медленно, что приводило к управленческому коллапсу. Как писал The Athletic, Радриццани хотел взять Рюттера в аренду, но 49ers Enterprises настояли на полном выкупе прав за 28 миллионов евро. Итальянец хотел в январе продать Джека Харрисона в «Лестер», но американцы решили его оставить. Неудивительно, что при таких обстоятельствах культовый клуб пошел ко дну.

Теперь, после вылета в АПЛ, не очень понятно, как будет развиваться история с поглощением и возможной сменой контрольного акционера. Клуб из чемпионшипа — совсем другая история. Нет ясности с новым спортивным директором (Орта ушел вскоре после отставки Грасии) и главным тренером. Неизвестно, что будет с составом. Будет жаль, если «Лидс» промыкается в чемпионшипе еще 16 лет.