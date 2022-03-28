Джордж Клуни покупает клуб, который тренирует Руни? Он увлекся футболом благодаря актеру, сыгравшему Бобби Чарльтона
Голливудский актер Джордж Клуни признался, что начал поддерживать «Дерби Каунти», который испытывает финансовые проблемы и идет на последнем месте в чемпионшипе. «СЭ» рассказывает, может ли звезда Голливуда финансировать проект и как он вообще заинтересовался футболом.
Клуни узнал о «Дерби» на съемках «Финансового монстра»
Последнее время Клуни вместе с супругой Амаль живет в Англии. В интервью журналу Derbyshire Life актер признался, что именно здесь увлекся футболом и теперь болеет за «Дерби Каунти».
«Сначала я посмотрел несколько матчей по телевизору и со временем стал лучше понимать футбол. Начал следить за играми и результатами «Дерби». Это отличный клуб с фантастической историей! Уверен, что их ждет большое будущее. Знаю, что в последнее время у команды проблемы», — сказал Клуни.
Джордж также добавил, что о «Дерби» узнал от Джека О'Коннелла, с которым снимался в фильме «Финансовый монстр». О'Коннелл родом из Дерби, а известность получил благодаря картине «Несломленный», а также «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», посвященной авиакатастрофе «МЮ» 1958 года. Там Джек сыграл икону английского футбола Бобби Чарльтона.
«О'Коннелл так увлечен командой! У меня ощущение, что он всю жизнь следил за «Дерби Каунти». Однажды на съемках я задал ему всего пару вопросов, а дальше его было не остановить! Он действительно любит «Дерби» и много о нем знает», — вспоминал Клуни.
Неудивительно, что британские СМИ расценили заявления Клуни как желание купить «Дерби» и спасти клуб от финансового краха. Два года назад актер собирался приобрести «Малагу» вместе с американской группой инвесторов. Но владелец клуба — шейх Абдулла Аль Тани — запросил 100 миллионов евро и сорвал сделку.
В «Дерби» бардак: клуб под внешним управлением, стоит на вылет в третью лигу и на грани банкротства
История с возможной покупкой «Дерби Каунти» точно не обернется для покупателей космическим ценником за акции. Клуб переживает финансовый кризис, погряз в долгах и нуждается в дополнительных источниках финансирования — это не лучшие вводные для торгов. Если не найти новых спонсоров, клуб просто обанкротится.
Причем о проблемах открыто говорили еще в прошлом году: бывший владелец «Дерби» Мел Моррис заявил, что у клуба более 60 миллионов фунтов долгов. По бюджету сильно ударила и пандемия — доходы снизились на 20 миллионов. Английские СМИ уверены — проблемы клуба связаны со слабым менеджментом: например, в 2020-м команду тренировал Филип Коку, которого быстро уволили с неустойкой в 8 миллионов фунтов. Подобные провалы случались и в трансферах, что привело к кризису.
«Клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб», — говорилось в официальном заявлении «Дерби».
Речь идет о переводе клуба под внешнее управление — это процедура, которая позволяет спасти «Дерби» от банкротства, пока новое административное управление пытается улучшить финансовый баланс и найти спонсоров.
Из-за этого с «Дерби» сняли уже 21 очко — за саму процедуру смены управления и за нарушение финансового фейр-плей. Поэтому команда под руководством Уэйна Руни идет на последнем месте в таблице чемпионшипа.
В январе лига запросила у «Дерби» гарантии, что у клуба хватит финансовых возможностей для завершения сезона, дав четырехнедельную отсрочку. Также у «Дерби» запросили данные о предпочтительных участниках торгов, но клуб пока не предоставил эту информацию.
По данным BBC, официальную заявку с намерением купить клуб пока подал только бизнесмен Вильям Харрисон Бинни — банкир, медиамагнат и глава холдинга Carlisle Capital Corporation, который в 2010-м году участвовал в выборах в сенат США. Семья Бинни владеет в штатах несколькими телеканалами и радиостанциями. Бинни родился в Шотландии и эмигрировал в США в пять лет, а сейчас сохраняет тесную связь с Великобританией. В частности, финансирует реконструкцию исторических зданий в Манчестере. Сообщается, что он готов выложить за «Дерби» 28 миллионов фунтов.
Других официальных заявок на приобретение клуба пока не поступало, в том числе и от представителей Клуни.
Кто ещё из Голливуда покупал футбольные клубы
Еще один обладатель Оскара Мэттью Макконахи на своем примере показал, как большой актер может вложиться в футбольную команду и активно ей заниматься. Он один из совладельцев клуба техасского «Остина» из МЛС. Макконахи часто посещает тренировки команды, продвигает клуб в медиа и устраивает яркие перформансы для болельщиков во время матчей.
Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») и Райан Рейнолдс («Дэдпул») в прошлом году приобрели клуб «Рексхэм» из пятой английской лиги. Под их контроль перешли 100% акций «Рексхэма», которые до этого принадлежали специальному фонду, основанному болельщиками, — Wrexham Supporters Trust (WST). Вообще, это крайне редкий для Британии случай — большинство клубов имеют частных владельцев или же за ними стоят крупные компании. Такая форма управления существовала в «Рексхэме» с 2011 года, и WST не собирался ничего менять, однако предложение Рейнольдса и Макэлхенни оказалось привлекательным. Теперь суперзвезда «Дэдпула» регулярно участвует в медиаактивностях клуба.
Актрисы Натали Портман, Ева Лонгория и Джессика Чейстен создали в Лос-Анджелесе самый популярный женский клуб — Angel City, который дебютировал в 2022 году. Клуб заключил самую крупную спонсорскую сделку в американском женском футболе с компанией по доставке еды и в этом сезоне должен дебютировать в Национальной женской лиге. Звезды Голливуда активно продвигают клуб в медиа и соцсетях: например, красиво представили форму, показав в ней Натали Портман.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
7
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|
9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|
10
|Лестер
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|
11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|23
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6