Джордж Клуни покупает клуб, который тренирует Руни? Он увлекся футболом благодаря актеру, сыгравшему Бобби Чарльтона

Два года назад Клуни хотел приобрести «Малагу».

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что начал поддерживать «Дерби Каунти», который испытывает финансовые проблемы и идет на последнем месте в чемпионшипе. «СЭ» рассказывает, может ли звезда Голливуда финансировать проект и как он вообще заинтересовался футболом.

Клуни узнал о «Дерби» на съемках «Финансового монстра»

Последнее время Клуни вместе с супругой Амаль живет в Англии. В интервью журналу Derbyshire Life актер признался, что именно здесь увлекся футболом и теперь болеет за «Дерби Каунти».

«Сначала я посмотрел несколько матчей по телевизору и со временем стал лучше понимать футбол. Начал следить за играми и результатами «Дерби». Это отличный клуб с фантастической историей! Уверен, что их ждет большое будущее. Знаю, что в последнее время у команды проблемы», — сказал Клуни.

Джордж также добавил, что о «Дерби» узнал от Джека О'Коннелла, с которым снимался в фильме «Финансовый монстр». О'Коннелл родом из Дерби, а известность получил благодаря картине «Несломленный», а также «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», посвященной авиакатастрофе «МЮ» 1958 года. Там Джек сыграл икону английского футбола Бобби Чарльтона.

Герои фильма «Юнайтед».

«О'Коннелл так увлечен командой! У меня ощущение, что он всю жизнь следил за «Дерби Каунти». Однажды на съемках я задал ему всего пару вопросов, а дальше его было не остановить! Он действительно любит «Дерби» и много о нем знает», — вспоминал Клуни.

Неудивительно, что британские СМИ расценили заявления Клуни как желание купить «Дерби» и спасти клуб от финансового краха. Два года назад актер собирался приобрести «Малагу» вместе с американской группой инвесторов. Но владелец клуба — шейх Абдулла Аль Тани — запросил 100 миллионов евро и сорвал сделку.

В «Дерби» бардак: клуб под внешним управлением, стоит на вылет в третью лигу и на грани банкротства

История с возможной покупкой «Дерби Каунти» точно не обернется для покупателей космическим ценником за акции. Клуб переживает финансовый кризис, погряз в долгах и нуждается в дополнительных источниках финансирования — это не лучшие вводные для торгов. Если не найти новых спонсоров, клуб просто обанкротится.

Причем о проблемах открыто говорили еще в прошлом году: бывший владелец «Дерби» Мел Моррис заявил, что у клуба более 60 миллионов фунтов долгов. По бюджету сильно ударила и пандемия — доходы снизились на 20 миллионов. Английские СМИ уверены — проблемы клуба связаны со слабым менеджментом: например, в 2020-м команду тренировал Филип Коку, которого быстро уволили с неустойкой в 8 миллионов фунтов. Подобные провалы случались и в трансферах, что привело к кризису.

«Клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб», — говорилось в официальном заявлении «Дерби».

Речь идет о переводе клуба под внешнее управление — это процедура, которая позволяет спасти «Дерби» от банкротства, пока новое административное управление пытается улучшить финансовый баланс и найти спонсоров.

Из-за этого с «Дерби» сняли уже 21 очко — за саму процедуру смены управления и за нарушение финансового фейр-плей. Поэтому команда под руководством Уэйна Руни идет на последнем месте в таблице чемпионшипа.

Стадион «Прайд Парк». Фото Global Look Press

В январе лига запросила у «Дерби» гарантии, что у клуба хватит финансовых возможностей для завершения сезона, дав четырехнедельную отсрочку. Также у «Дерби» запросили данные о предпочтительных участниках торгов, но клуб пока не предоставил эту информацию.

По данным BBC, официальную заявку с намерением купить клуб пока подал только бизнесмен Вильям Харрисон Бинни — банкир, медиамагнат и глава холдинга Carlisle Capital Corporation, который в 2010-м году участвовал в выборах в сенат США. Семья Бинни владеет в штатах несколькими телеканалами и радиостанциями. Бинни родился в Шотландии и эмигрировал в США в пять лет, а сейчас сохраняет тесную связь с Великобританией. В частности, финансирует реконструкцию исторических зданий в Манчестере. Сообщается, что он готов выложить за «Дерби» 28 миллионов фунтов.

Других официальных заявок на приобретение клуба пока не поступало, в том числе и от представителей Клуни.

Кто ещё из Голливуда покупал футбольные клубы

Еще один обладатель Оскара Мэттью Макконахи на своем примере показал, как большой актер может вложиться в футбольную команду и активно ей заниматься. Он один из совладельцев клуба техасского «Остина» из МЛС. Макконахи часто посещает тренировки команды, продвигает клуб в медиа и устраивает яркие перформансы для болельщиков во время матчей.

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Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») и Райан Рейнолдс («Дэдпул») в прошлом году приобрели клуб «Рексхэм» из пятой английской лиги. Под их контроль перешли 100% акций «Рексхэма», которые до этого принадлежали специальному фонду, основанному болельщиками, — Wrexham Supporters Trust (WST). Вообще, это крайне редкий для Британии случай — большинство клубов имеют частных владельцев или же за ними стоят крупные компании. Такая форма управления существовала в «Рексхэме» с 2011 года, и WST не собирался ничего менять, однако предложение Рейнольдса и Макэлхенни оказалось привлекательным. Теперь суперзвезда «Дэдпула» регулярно участвует в медиаактивностях клуба.

Актрисы Натали Портман, Ева Лонгория и Джессика Чейстен создали в Лос-Анджелесе самый популярный женский клуб — Angel City, который дебютировал в 2022 году. Клуб заключил самую крупную спонсорскую сделку в американском женском футболе с компанией по доставке еды и в этом сезоне должен дебютировать в Национальной женской лиге. Звезды Голливуда активно продвигают клуб в медиа и соцсетях: например, красиво представили форму, показав в ней Натали Портман.