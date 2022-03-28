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28 марта, 19:30

Джордж Клуни покупает клуб, который тренирует Руни? Он увлекся футболом благодаря актеру, сыгравшему Бобби Чарльтона

Актер Джордж Клуни может купить английский футбольный клуб «Дерби Каунти»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордж Клуни и Уэйн Руни.
Фото Global Look Press
Герои фильма «Юнайтед».
Стадион «Прайд Парк».
Фото Global Look Press
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Два года назад Клуни хотел приобрести «Малагу».

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что начал поддерживать «Дерби Каунти», который испытывает финансовые проблемы и идет на последнем месте в чемпионшипе. «СЭ» рассказывает, может ли звезда Голливуда финансировать проект и как он вообще заинтересовался футболом.

Клуни узнал о «Дерби» на съемках «Финансового монстра»

Последнее время Клуни вместе с супругой Амаль живет в Англии. В интервью журналу Derbyshire Life актер признался, что именно здесь увлекся футболом и теперь болеет за «Дерби Каунти».

«Сначала я посмотрел несколько матчей по телевизору и со временем стал лучше понимать футбол. Начал следить за играми и результатами «Дерби». Это отличный клуб с фантастической историей! Уверен, что их ждет большое будущее. Знаю, что в последнее время у команды проблемы», — сказал Клуни.

Джордж также добавил, что о «Дерби» узнал от Джека О'Коннелла, с которым снимался в фильме «Финансовый монстр». О'Коннелл родом из Дерби, а известность получил благодаря картине «Несломленный», а также «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», посвященной авиакатастрофе «МЮ» 1958 года. Там Джек сыграл икону английского футбола Бобби Чарльтона.

Герои фильма "Юнайтед".
Герои фильма «Юнайтед».

«О'Коннелл так увлечен командой! У меня ощущение, что он всю жизнь следил за «Дерби Каунти». Однажды на съемках я задал ему всего пару вопросов, а дальше его было не остановить! Он действительно любит «Дерби» и много о нем знает», — вспоминал Клуни.

Неудивительно, что британские СМИ расценили заявления Клуни как желание купить «Дерби» и спасти клуб от финансового краха. Два года назад актер собирался приобрести «Малагу» вместе с американской группой инвесторов. Но владелец клуба — шейх Абдулла Аль Тани — запросил 100 миллионов евро и сорвал сделку.

В «Дерби» бардак: клуб под внешним управлением, стоит на вылет в третью лигу и на грани банкротства

История с возможной покупкой «Дерби Каунти» точно не обернется для покупателей космическим ценником за акции. Клуб переживает финансовый кризис, погряз в долгах и нуждается в дополнительных источниках финансирования — это не лучшие вводные для торгов. Если не найти новых спонсоров, клуб просто обанкротится.

Причем о проблемах открыто говорили еще в прошлом году: бывший владелец «Дерби» Мел Моррис заявил, что у клуба более 60 миллионов фунтов долгов. По бюджету сильно ударила и пандемия — доходы снизились на 20 миллионов. Английские СМИ уверены — проблемы клуба связаны со слабым менеджментом: например, в 2020-м команду тренировал Филип Коку, которого быстро уволили с неустойкой в 8 миллионов фунтов. Подобные провалы случались и в трансферах, что привело к кризису.

«Клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб», — говорилось в официальном заявлении «Дерби».

Речь идет о переводе клуба под внешнее управление — это процедура, которая позволяет спасти «Дерби» от банкротства, пока новое административное управление пытается улучшить финансовый баланс и найти спонсоров.

Из-за этого с «Дерби» сняли уже 21 очко — за саму процедуру смены управления и за нарушение финансового фейр-плей. Поэтому команда под руководством Уэйна Руни идет на последнем месте в таблице чемпионшипа.

Стадион "Прайд Парк". Фото Global Look Press
Стадион «Прайд Парк».
Фото Global Look Press

В январе лига запросила у «Дерби» гарантии, что у клуба хватит финансовых возможностей для завершения сезона, дав четырехнедельную отсрочку. Также у «Дерби» запросили данные о предпочтительных участниках торгов, но клуб пока не предоставил эту информацию.

По данным BBC, официальную заявку с намерением купить клуб пока подал только бизнесмен Вильям Харрисон Бинни — банкир, медиамагнат и глава холдинга Carlisle Capital Corporation, который в 2010-м году участвовал в выборах в сенат США. Семья Бинни владеет в штатах несколькими телеканалами и радиостанциями. Бинни родился в Шотландии и эмигрировал в США в пять лет, а сейчас сохраняет тесную связь с Великобританией. В частности, финансирует реконструкцию исторических зданий в Манчестере. Сообщается, что он готов выложить за «Дерби» 28 миллионов фунтов.

Других официальных заявок на приобретение клуба пока не поступало, в том числе и от представителей Клуни.

Кто ещё из Голливуда покупал футбольные клубы

Еще один обладатель Оскара Мэттью Макконахи на своем примере показал, как большой актер может вложиться в футбольную команду и активно ей заниматься. Он один из совладельцев клуба техасского «Остина» из МЛС. Макконахи часто посещает тренировки команды, продвигает клуб в медиа и устраивает яркие перформансы для болельщиков во время матчей.

Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») и Райан Рейнолдс («Дэдпул») в прошлом году приобрели клуб «Рексхэм» из пятой английской лиги. Под их контроль перешли 100% акций «Рексхэма», которые до этого принадлежали специальному фонду, основанному болельщиками, — Wrexham Supporters Trust (WST). Вообще, это крайне редкий для Британии случай — большинство клубов имеют частных владельцев или же за ними стоят крупные компании. Такая форма управления существовала в «Рексхэме» с 2011 года, и WST не собирался ничего менять, однако предложение Рейнольдса и Макэлхенни оказалось привлекательным. Теперь суперзвезда «Дэдпула» регулярно участвует в медиаактивностях клуба.

Актрисы Натали Портман, Ева Лонгория и Джессика Чейстен создали в Лос-Анджелесе самый популярный женский клуб — Angel City, который дебютировал в 2022 году. Клуб заключил самую крупную спонсорскую сделку в американском женском футболе с компанией по доставке еды и в этом сезоне должен дебютировать в Национальной женской лиге. Звезды Голливуда активно продвигают клуб в медиа и соцсетях: например, красиво представили форму, показав в ней Натали Портман.

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Основные источники исследования

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
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Эвертон – Лестер
 - : -
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