Кто на самом деле принимает решения в «Челси» после ухода Абрамовича. Боэли может уйти уже через три года
Несколько дней назад Daily Mail выпустил интересный инсайд о том, что Тодд Боэли покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году. И эта информация вызвала закономерный вопрос — а разве Боэли не единоличный владелец клуба, как Роман Абрамович до него?
Время разобраться.
У Боэли даже нет контрольного пакета акций, но он был главным первые полгода
После того как Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича в 2022 году, российскому бизнесмену ничего не оставалось, кроме как продать «Челси». Потенциальные покупатели объявились тут же. В том числе Боэли, который еще в 2019-м интересовался приобретением лондонского клуба — предлагал три миллиарда долларов, но Абрамович отказал. Тодд в итоге добился своего и приобрел клуб. Однако, вопреки всеобщему мнению, все равно не обладает контрольным пакетом акций.
Дело в том, что юридическим владельцем «Челси» является консорциум BlueCo: в него входит сам Боэли, его бизнес-партнер Марк Уолтер, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и компания Clearlake Capital. Доля разделена следующим образом: 60% акций у Clearlake, а оставшиеся 40% поделило между собой трио бизнесменов. То есть у Тодда всего 13,3% акций. Однако в отчетах было указано, что у сторон будет равноценное право голоса.
Летом в «Челси» был сформирован окончательный состав совета директоров, а самого Боэли назначили президентом до 2027 года и временным спортивным директором: Марина Грановская ушла вместе с Абрамовичем, а до открытия летнего трансферного окна оставались считаные дни. Это была экстренная мера, так как поиск специалиста мог затянуться на долгий срок — об этом практически напрямую говорил сам Боэли, который не держался за должность и утверждал о необходимости найти подходящего человека.
При Боэли провернули легендарную трансферную кампанию летом 2022-го, потратив на новичков (Стерлинг, Фернандес, Мудрик, Кукурелья, Фофана и другие) около 300 миллионов евро. До сих пор Тодда прессуют болельщики и СМИ — в первую очередь за огромные переплаты за не самых топовых игроков. Американцу прилетало и за зимнюю кампанию-2023 по тем же причинам. Но вообще-то за трансферы в «Челси» отвечает не Боэли. В декабре 2022 года сформировался специальный селекционный отдел из Пола Уинстэнли, Кристофера Вивелла, Лоренса Стюарта и Джо Шилдса. Как раз под их руководством на «Стэмфорд Бридж» приехали Фернандес, Мудрик, Кайседо и Лавиа.
Сейчас Боэли занимает исключительно должность президента клуба, но, как уже было сказано, в 2027 году его заменят. Daily Mail также сообщила, что в теории Тодда могли оставить на посту до 2032 года, однако совет директоров не впечатлился его работой и уже нашел ему сменщика. И тут начинается самое интересное.
Кажется, у Боэли конфликт с совладельцами «Челси»
Одними из представителей Clearlake Capital в совете директоров являются Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, они же являются основателями компании. Здесь нужно оговориться, что, несмотря на статус, доля каждого из них уступает доле Боэли (ведь есть и другие представители Clearlake). То есть ни у кого в клубе нет власти уровня Абрамовича, а все решения принимаются коллегиально.
Однако инсайдеры сообщают, что именно Эгбали и Фелисиано — серые кардиналы «Челси». Они принимают ключевые решения насчет клубной стратегии, в том числе по футболистам и тренерам. Например, в The Thelegraph пишут, что именно они пригласили Маурисио Почеттино.
Влияние дуэта усилилось с начала 2023 года — именно в тот момент, когда Боэли делегировал обязанности спортивного директора. Тодд ожидаемо стал меньше вовлечен в клубные дела, но сказать, что американец охладел к «Челси», тоже неправильно. У него есть акции двух баскетбольных команд из Лос-Анджелеса: «Лейкерс» и «Спаркс», бейсбольной «Лос-Анджелес Доджерс», а в прошлом году консорциум BlueCo выкупил французский «Страсбур», который вместе с «Челси» должен стать частью глобальной франшизы — вероятно, сейчас ведутся переговоры с другими клубами. То есть дел у Боэли полно.
The Guardian в начале марта подробно рассказала о положении дел в руководстве «Челси» (в том числе они первыми сообщили о смене президента в 2027-м). По информации издания, Боэли и Clearlake расходятся в стратегии управления клубом. Инвесторы Clearlake обеспокоены спортивным кризисом лондонцев, который бьет по доходам, — Боэли же работает на долгосрочную перспективу и готов ждать несколько лет.
Пока Тодд не особо волнуется из-за очередного пропуска Лиги чемпионов, на Эгбали и Фелисиано оказывается большое давление со стороны акционеров Clearlake. Поэтому они постоянно (особенно Эгбали) посещают матчи «Челси», заходят в раздевалку, общаются с персоналом и в курсе всех событий. К примеру, после проигранного финала Кубка лиги Бехдад до ночи болтал с Почеттино по телефону, тогда как Боэли ограничился сообщением аргентинцу.
Одновременно на Эгбали еще и давят болельщики «Страсбура». Они считают, что BlueCo и Бехдад в частности не оказывают должного внимания французскому клубу и проваливаются с трансферами: планировалась встреча между болельщиками и новым руководством, но крупные шишки BlueCo на нее не приехали.
Уход Боэли с поста президента вызывает вопросы еще по одной причине: зачем это нужно BlueCo, если Тодд отлично исполнял роль громоотвода? При каждой неудаче болельщики линчевали американца, который сам, как сообщается, не обращал внимания на критику. Так, Эгбали, Фелисиано и другие работали в более спокойной обстановке. При этом Боэли не вступал в полемику с Бехдадом по поводу управления «Челси».
Вероятно, участившиеся инсайды о влиянии Эгбали и его публичные появления на «Стэмфорд Бридж» постепенно развевают миф о всемогущем Боэли, который в одиночку управляет клубом. А учитывая смещение его фокуса на другие проекты, правление решило его окончательно сменить. Вероятно, не возражал и сам Тодд.
В общем, в «Челси» намного интереснее, чем казалось изначально. Остается догадываться, к чему приведут управленческие похождения через три года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
|6.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 4
|6.04
|17:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 3
|6.04
|17:00
|
Эвертон – Бернли
|1 : 0
|6.04
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|0 : 1
|6.04
|17:00
|
Лутон Таун – Борнмут
|2 : 1
|6.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 2
|6.04
|19:30
|
Брайтон – Арсенал
|0 : 3
|7.04
|17:30
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|7.04
|19:30
|
Шеффилд Юн. – Челси
|- : -
|7.04
|20:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7