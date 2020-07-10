Зума может покинуть «Челси». За него поборются «Тоттенхем» и «Эвертон»

Защитник «Челси» Курт Зума намерен уйти из клуба, сообщает ESPN. Главный тренер «Тоттенхема» Жозе Моуринью заинтересован в игроке «аристократов».

Трансфер может обойтись «шпорам» в 30 млн фунтов. Сообщается, что «Эвертон» также поборется за 25-летнего француза.

В нынешнем сезоне Зума провел 36 встреч во всех турнирах. На его счету один гол и три результативные передачи.