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Зума может покинуть «Челси». За него поборются «Тоттенхем» и «Эвертон»

10 июля 2020, 14:27

Защитник «Челси» Курт Зума намерен уйти из клуба, сообщает ESPN. Главный тренер «Тоттенхема» Жозе Моуринью заинтересован в игроке «аристократов».

Трансфер может обойтись «шпорам» в 30 млн фунтов. Сообщается, что «Эвертон» также поборется за 25-летнего француза.

В нынешнем сезоне Зума провел 36 встреч во всех турнирах. На его счету один гол и три результативные передачи.

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