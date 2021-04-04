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Жота остался доволен матчем «Ливерпуля» с «Арсеналом»

09:21
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победный матч команды с «Арсеналом» (3:0) в чемпионате Англии. В этой встрече футболист отметился дублем.

«Мы контролировали игру, не давали им много владеть мячом. Главное в футболе — забить, что мы и сделали. Счет 3:0 добавляет уверенности.

Уверен, мы финишируем в топ-4, если нам удастся выиграть последние матчи. Нам нужно думать о себе», — цитирует Жоту BBC.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.

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