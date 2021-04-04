Жота остался доволен матчем «Ливерпуля» с «Арсеналом»
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победный матч команды с «Арсеналом» (3:0) в чемпионате Англии. В этой встрече футболист отметился дублем.
«Мы контролировали игру, не давали им много владеть мячом. Главное в футболе — забить, что мы и сделали. Счет 3:0 добавляет уверенности.
Уверен, мы финишируем в топ-4, если нам удастся выиграть последние матчи. Нам нужно думать о себе», — цитирует Жоту BBC.
«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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