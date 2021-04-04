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Артета рассказал о состоянии травмированных Тирни и Давида Луиза

09:30
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травмах у защитников «канониров» Кирана Тирни и Давида Луиза.

«Тирни почувствовал боль в колене во время матча с «Ливерпулем», поэтому мы заменили его перед перерывом. Пока непонятно, на какой срок он выбыл. Что касается Давида Луиза — ему, возможно, потребуется операция. Сейчас мы с врачами клуба рассматриваем разные варианты, чтобы принять верное решение. Возможно, Луиз пропустит несколько недель. Все зависит от решения, которое мы примем», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2020/21 23-летний Тирни провел 33 матча за «Арсенал», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. 33-летний Давид Луиз принял участие в 29 встречах и забил 2 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-confirms-double-arsenal-injury-blow-as-tierney-and/w5xjcummusn2174ind9qrf5dy

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