Артета рассказал о состоянии травмированных Тирни и Давида Луиза
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травмах у защитников «канониров» Кирана Тирни и Давида Луиза.
«Тирни почувствовал боль в колене во время матча с «Ливерпулем», поэтому мы заменили его перед перерывом. Пока непонятно, на какой срок он выбыл. Что касается Давида Луиза — ему, возможно, потребуется операция. Сейчас мы с врачами клуба рассматриваем разные варианты, чтобы принять верное решение. Возможно, Луиз пропустит несколько недель. Все зависит от решения, которое мы примем», — приводит Goal слова Артеты.
В сезоне-2020/21 23-летний Тирни провел 33 матча за «Арсенал», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. 33-летний Давид Луиз принял участие в 29 встречах и забил 2 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-confirms-double-arsenal-injury-blow-as-tierney-and/w5xjcummusn2174ind9qrf5dy
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