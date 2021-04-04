Лингард вышел в лидеры «Вест Хэма» по результативности за всю историю клуба
Полузащитник Джесси Лингард побил рекорд и вышел в лидеры «Вест Хэма» по результативности за всю историю клуба, сообщает Opta.
По данным источника, футболист в среднем забивает гол и делает результативную передачу каждые 88 минут. Это лучшее соотношение, которое когда-либо показывали игроки «Вест Хэма» в течение одного сезона.
По данному показателю Лингард опережает легендарного футболиста команды Пауло Ди Канио. В активе хавбека пять голов и два ассиста за 617 минут. В сезоне-1999/2000 Ди Канио в среднем набирал по одному очку по системе «гол+пас» каждые 90 минут.
Отметим, 29-летний игрок выступает в «Вест Хэме» на правах аренды. По завершении сезона он может вернуться в «МЮ».
Методология
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