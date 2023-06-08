«Ливерпуль» объявил о подписании полузащитника Макаллистера из «Брайтона»

«Ливерпуль» достиг соглашения о переходе полузащитника Алексиса Макаллистера из «Брайтона» на долгосрочной основе за нераскрытую сумму.

24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и согласовал личные условия, став первым подписанием «красных» в летнее окно.

По информации СМИ, соглашение футболиста с новым клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/23 Макаллистер забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за «Брайтон».