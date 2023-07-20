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Сегодня, 08:22

Собослаи доволен дебютом за «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, что думает о своем дебюте за мерсисайдцев в товарищеском матче с «Карлсруэ» (4:2).

«Это очень приятный момент. Горд своим дебютом за такой клуб. С большим нетерпением жду новых матчей в составе «Ливерпуля». Всегда приятно побеждать. Мы приложили все усилия для победы. Теперь настраиваемся на следующую встречу», — цитирует венгерского футболиста пресс-служба клуба.

Доминик перешел в «Ливерпуль» в это летнее трансферное окно. Он заключил с клубом контракт до лета 2028 года.

Доминик Собослаи
ФК Ливерпуль
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