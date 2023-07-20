Собослаи доволен дебютом за «Ливерпуль»
Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, что думает о своем дебюте за мерсисайдцев в товарищеском матче с «Карлсруэ» (4:2).
«Это очень приятный момент. Горд своим дебютом за такой клуб. С большим нетерпением жду новых матчей в составе «Ливерпуля». Всегда приятно побеждать. Мы приложили все усилия для победы. Теперь настраиваемся на следующую встречу», — цитирует венгерского футболиста пресс-служба клуба.
Доминик перешел в «Ливерпуль» в это летнее трансферное окно. Он заключил с клубом контракт до лета 2028 года.
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|Арсенал
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|0
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|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
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|
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|Ливерпуль
|0
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|0
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|0
|
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|0
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|
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|0
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|0
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|0
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|0
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|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
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|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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