Женский «Манчестер Сити» победил «Челси» и завоевал Кубок английской лиги

Женский «Манчестер Сити» сталл обладателем Кубка английской лиги, в финале обыграл «Челси» со счетом 3:1. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Кингсмедоу.

Голы забили Каролин Вейр (дубль) и Эллен Уайт. В составе синих отличилась Саманта Керр.

Напомним, ранее в мужском финале «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» в серии пенальти со счетом 11:10.