Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Бернли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе команды над «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии (4:0).

«Во втором тайме мы сыграли более свободно. Потребовалось напомнить игрокам, что мы хотим видеть. Нужно было создавать больше проблем обороне соперника, искать свободные зоны. Могло быть еще лучше, но мы с уважением отнеслись к месту, где играли.

Первый гол имел сегодня очень большое значение, он придал нам уверенность. Когда «Бернли» находится в таком положении, какое у них сейчас, они всегда создадут вам проблемы», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» с 21 баллом располагается на 18-й строчке.