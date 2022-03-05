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Сегодня, 21:13

Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Бернли»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе команды над «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии (4:0).

«Во втором тайме мы сыграли более свободно. Потребовалось напомнить игрокам, что мы хотим видеть. Нужно было создавать больше проблем обороне соперника, искать свободные зоны. Могло быть еще лучше, но мы с уважением отнеслись к месту, где играли.

Первый гол имел сегодня очень большое значение, он придал нам уверенность. Когда «Бернли» находится в таком положении, какое у них сейчас, они всегда создадут вам проблемы», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» с 21 баллом располагается на 18-й строчке.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60146771

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ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Бернли
ФК Челси
Томас Тухель
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АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» — «Вест Хэм» и другие матчи 28-го тура

Женский «Манчестер Сити» победил «Челси» и завоевал Кубок английской лиги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 - : -
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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