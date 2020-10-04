Защитник «Тоттенхэма» Фойт продлил контракт с клубом и ушел в аренду в «Вильярреал»
11:38
«Тоттенхэм» переподписал контракт с защитником Хуаном Фойтом и отдал игрока в аренду в «Вильярреал».
22-летний аргентинец заключил со «шпорами» соглашение до конца июня 2023 года. В «Вильярреале» игрок проведет сезон-2020/21.
В сезоне-2019/20 Фойт принял участие в 7 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями.
Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 4, 2020
Best of luck, @JuanMFoyth! ?#THFC ? #COYS pic.twitter.com/bd5UOQS8x4
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