Защитник «Тоттенхэма» Фойт продлил контракт с клубом и ушел в аренду в «Вильярреал»

«Тоттенхэм» переподписал контракт с защитником Хуаном Фойтом и отдал игрока в аренду в «Вильярреал».

22-летний аргентинец заключил со «шпорами» соглашение до конца июня 2023 года. В «Вильярреале» игрок проведет сезон-2020/21.

В сезоне-2019/20 Фойт принял участие в 7 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями.