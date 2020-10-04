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Защитник «Тоттенхэма» Фойт продлил контракт с клубом и ушел в аренду в «Вильярреал»

11:38
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«Тоттенхэм» переподписал контракт с защитником Хуаном Фойтом и отдал игрока в аренду в «Вильярреал».

22-летний аргентинец заключил со «шпорами» соглашение до конца июня 2023 года. В «Вильярреале» игрок проведет сезон-2020/21.

В сезоне-2019/20 Фойт принял участие в 7 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями.

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