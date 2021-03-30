Лэмпард станет следующим тренером молодежной сборной Англии
09:48
Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером молодежной сборной Англии, сообщает Daily Mail 30 марта.
По данным источника, нынешний наставник Эйди Бутройд будет отправлен в отставку после неудачного выступления на молодежном Евро-2021.
Англичане проиграли два первых матча группового турнира и имеют минимальные шансы на выход из группы.
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