Лэмпард станет следующим тренером молодежной сборной Англии

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером молодежной сборной Англии, сообщает Daily Mail 30 марта.

По данным источника, нынешний наставник Эйди Бутройд будет отправлен в отставку после неудачного выступления на молодежном Евро-2021.

Англичане проиграли два первых матча группового турнира и имеют минимальные шансы на выход из группы.