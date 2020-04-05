Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, призывавший болельщиков соблюдать карантин, вызвал на дом проституток

«Манчестер Сити» оштрафует защитника команды Кайла Уокера за то, что тот пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, сообщает The Sun.

По информации издания, девушки посетили дом, который футболист арендовал специально для вечеринки, и провели там несколько часов за день до того, как Уокер опубликовал у себя на страницах в социальных сетях обращение к фанатам с просьбой соблюдать установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Сообщается, что футболист и его друг арендовали дом за 8 тысяч фунтов. Уокер представился именем «Кай», пытаясь скрыть свою личность, но одна из девушек его узнала.

Уокер принес извинения за свое поведение. Руководство «Манчестер Сити», в свою очередь, сообщило, что применит к игроку дисциплинарные санкции.