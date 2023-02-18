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18 февраля, 23:33

Ван Дейк: «Победа против команды, которая до нас проиграла лишь однажды — прекрасный результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после победы в матче 24-го тура АПЛ над «Ньюкаслом» (2:0).

«Победа против команды, которая до нас проиграла лишь однажды — прекрасный результат. Были моменты, конечно, когда мы могли сыграть лучше, но я все равно счастлив. Сезон получается неровный, мы получили слишком много голов, такое бывает в футболе. Сейчас будем готовиться к «Реалу», — цитирует слова ван Дейка BBC.

«Сороки» имели 17-матчевую беспроигрышную серию и идут на четвертом месте в таблице (41 очко). «Ливерпуль» (35 баллов) занимает восьмую строчку.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
3
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 2
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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