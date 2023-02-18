Поттер рассказал о состоянии Аспиликуэты, которого унесли с поля на носилках по ходу матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии защитника Сесара Аспиликуэты, который получил травму в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1).

«Он находится в больнице. Он в сознании и разговаривает со своей женой. Мы наблюдаем за его состоянием. Врачи должны принять все меры предосторожности», — цитирует Поттера Daily Mirror.

Испанский защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту унесли с поля на носилках и с кислородной маской.

В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний защитник провел 19 матче в составе «Челси».