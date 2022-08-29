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Фофана пройдет детальный медосмотр для «Челси» в США. В 2021 году защитник сломал ногу

Фофана пройдет детальный медосмотр в США из-за опасений владельцев «Челси»
Руслан Минаев
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана пройдет детальный медосмотр для «Челси» в США, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, владельцы синих хотят убедиться в том, что 21-летний француз полностью восстановился после перелома малоберцовой кости в 2021 году.

Отмечается, что «Челси» заплатит за защитника около 70 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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ФК Челси
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3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
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Ливерпуль – Ньюкасл
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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Арсенал

 3
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Челси

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