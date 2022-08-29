Фофана пройдет детальный медосмотр для «Челси» в США. В 2021 году защитник сломал ногу

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана пройдет детальный медосмотр для «Челси» в США, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, владельцы синих хотят убедиться в том, что 21-летний француз полностью восстановился после перелома малоберцовой кости в 2021 году.

Отмечается, что «Челси» заплатит за защитника около 70 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.