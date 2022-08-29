«Ноттингем Форест» арендовал защитника «Атлетико» Лоди с правом выкупа за 30 миллионов евро

«Ноттингем Форест» объявил об аренде защитника «Атлетико» Ренана Лоди до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что сумма сделки составит 5 миллионов евро. Соглашение предусматривает дальнейший выкуп 24-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 года. В прошедшем сезоне Лоди провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.