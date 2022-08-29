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Сегодня, 12:24

«Ноттингем Форест» арендовал защитника «Атлетико» Лоди с правом выкупа за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Ноттингем Форест» объявил об аренде защитника «Атлетико» Ренана Лоди до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что сумма сделки составит 5 миллионов евро. Соглашение предусматривает дальнейший выкуп 24-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 года. В прошедшем сезоне Лоди провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

ФК Атлетико
ФК Ноттингем Форест
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 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
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 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
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1.09 22:00
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Манчестер Сити

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
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Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

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