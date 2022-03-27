Алонсо может покинуть «Челси» по окончании сезона. Защитником интересуется «Атлетико»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть лондонский клуб по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, интерес к 31-летнему испанцу проявляет «Атлетико».

В нынешнем сезоне Алонсо забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Алонсо рассказал, что мечтает поиграть в чемпионате Испании.