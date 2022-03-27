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Шоу о неудачах «Манчестер Юнайтед»: «В этом сезоне трудно получать удовольствие от игры»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу сравнил атмосферу в клубе и в сборной Англии
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу сборной Англии над Швейцарией (2:1) и сравнил атмосферу в клубе и в национальной команде.

В игре со швейцарцами Шоу провел на поле 61 минуту и забил гол.

«Всегда важно чувствовать, что ты нужен. Я всегда это чувствую, когда выступаю за сборную. Я не говорю, что в «Манчестер Юнайтед» все наоборот, но в сборной я почувствовал себя нужным и смог наслаждаться игрой, а удовольствие — одна из главных вещей в футболе.
Если говорить про клуб, то, конечно, трудно чему-то радоваться, когда команда постоянно проигрывает и не показывает требуемый уровень на поле. В этом сезоне все не так хорошо, поэтому наслаждаться чем-то трудно. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» должен во многом стать лучше. Впрочем, сейчас я в расположении сборной Англии и сфокусирован на игре за национальную команду», — приводит Sky Sports слова Шоу.

В сезоне-2021/22 «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Атлетико» по сумме двух встреч со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира. Также команда проиграла «Мидлсбро» (1:1; 7:8 — по пенальти) в 1/16 финала Кубка Англии и «Вест Хэму» (0:1) в 1/16 финала Кубка английской лиги. В чемпионате Англии «МЮ» занимает 6-е место с 50 очками в 29 матчах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/man-utd-hard-to-enjoy-shaw-admits-feeling-best-with-england/bltdc920c6ac5708b37
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Ливерпуль

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