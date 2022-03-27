Шоу о неудачах «Манчестер Юнайтед»: «В этом сезоне трудно получать удовольствие от игры»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу сборной Англии над Швейцарией (2:1) и сравнил атмосферу в клубе и в национальной команде.

В игре со швейцарцами Шоу провел на поле 61 минуту и забил гол.

«Всегда важно чувствовать, что ты нужен. Я всегда это чувствую, когда выступаю за сборную. Я не говорю, что в «Манчестер Юнайтед» все наоборот, но в сборной я почувствовал себя нужным и смог наслаждаться игрой, а удовольствие — одна из главных вещей в футболе.

Если говорить про клуб, то, конечно, трудно чему-то радоваться, когда команда постоянно проигрывает и не показывает требуемый уровень на поле. В этом сезоне все не так хорошо, поэтому наслаждаться чем-то трудно. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» должен во многом стать лучше. Впрочем, сейчас я в расположении сборной Англии и сфокусирован на игре за национальную команду», — приводит Sky Sports слова Шоу.

В сезоне-2021/22 «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Атлетико» по сумме двух встреч со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира. Также команда проиграла «Мидлсбро» (1:1; 7:8 — по пенальти) в 1/16 финала Кубка Англии и «Вест Хэму» (0:1) в 1/16 финала Кубка английской лиги. В чемпионате Англии «МЮ» занимает 6-е место с 50 очками в 29 матчах.