Защитник «Челси» Алонсо мечтает поиграть в чемпионате Испании

Защитник «Челси» Алонсо не против однажды сыграть за испанский клуб

Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал, что однажды хотел бы попробовать себя в чемпионате Испании.

«Я бы хотел поиграть в ла лиге, всю жизнь мечтал о том, чтобы играть в Испании, но обстоятельства сложились иначе. Мало что зависело от меня. На данный момент я сосредоточен на игре за «Челси». Мой контракт действует еще один сезон. А дальше посмотрим», — цитирует Алонсо As.

Маркос Алонсо — воспитанник «Реала». За свою карьеру провел один матч в ла лиге в сезоне-2009/10.

В сезоне-2021/22 31-летний защитник сыграл за лондонский клуб 34 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.