«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» интересуются полузащитником «Тоттенхэма» Уинксом

«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» интересуются полузащитником «Тоттенхэма» Харри Уинксом, сообщает Daily Star.

По информации источника, 26-летний англичанин не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте и может быть продан в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Уинкс провел 25 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.