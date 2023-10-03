Защитник «Челси» Чиллуэл из-за травмы пропустит около двух месяцев

Защитник «Челси» Бен Чиллуэл выбыл из строя на долгий срок, сообщает Daily Express.

26-летний англичанин получил травму подколенного сухожилия в матче против «Брайтона» (1:0) в Кубке английской лиги. По информации источника, защитник будет восстанавливаться около двух месяцев.

В текущем сезоне Чиллуэл провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.