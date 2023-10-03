Лэмпард отреагировал на трудности «Челси» в АПЛ

Бывший тренер и игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о нынешнем состоянии лондонского клуба. Он считает, что руководство старается повлиять на результаты команды.

«Я не удивлен некоторыми их трудностями, поскольку сам переживал их на собственном опыте в конце минувшего сезона. Я пришел в клуб, где за восемь месяцев были показаны результаты, которых вы не ожидаете от «Челси», и это при том, что в клубе работали, на мой взгляд, очень сильные менеджеры — Томас Тухель и Грэм Поттер. Я ожидал большего в плане очков, но никогда не думал, что это будет мгновенное преображение», — цитирует Лэмперда Goal.com.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков.