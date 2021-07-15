Защитник «Болоньи» близок к переходу в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Болоньи» Такехиро Томиясу, сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны завершают переговоры по сделке. Сообщается, что 22-летний японец обойдется «шпорам» в 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Томиясу провел 33 матча за «Болонью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.