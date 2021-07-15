Полузащитник «Ливерпуля» Груич может продолжить карьеру в Италии

«Сассуоло» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марко Груичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб видит в 25-летнем сербе замену Мануэлю Локателли, который близок к уходу из команды этим летом. Сообщается, что «Сассуоло» уже направил запрос по поводу полузащитника мерсисайдцев.

Sassuolo have asked Liverpool for Marko Grujic as potential new signing to replace Locatelli who's leaving the club this summer. ? @DiMarzio #LFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2021

В сезоне-2020/21 Груич выступал за «Порту» на правах аренды. Он провел 39 матчей за португальскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.