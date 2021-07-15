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Полузащитник «Ливерпуля» Груич может продолжить карьеру в Италии

09:13
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«Сассуоло» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марко Груичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб видит в 25-летнем сербе замену Мануэлю Локателли, который близок к уходу из команды этим летом. Сообщается, что «Сассуоло» уже направил запрос по поводу полузащитника мерсисайдцев.

В сезоне-2020/21 Груич выступал за «Порту» на правах аренды. Он провел 39 матчей за португальскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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