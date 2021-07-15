Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм»
10:58
Защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм», сообщает Marca.
По информации источника, 22-летний француз заявил, что не хочет становиться игроком «шпор». Сообщается, что игрок намерен выступать за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.
В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. «Севилья» готова расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере от 65 миллионов до 70 миллионов евро. Кунде также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/07/14/60eeb87746163f54048b466c.html
Читайте также
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю