Защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм», сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний француз заявил, что не хочет становиться игроком «шпор». Сообщается, что игрок намерен выступать за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. «Севилья» готова расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере от 65 миллионов до 70 миллионов евро. Кунде также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».