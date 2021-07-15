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Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм»

10:58
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм», сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний француз заявил, что не хочет становиться игроком «шпор». Сообщается, что игрок намерен выступать за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. «Севилья» готова расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере от 65 миллионов до 70 миллионов евро. Кунде также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/07/14/60eeb87746163f54048b466c.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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