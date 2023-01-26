Клопп: «Никто не понимает, как «Челси» может тратить столько денег»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Челси» в текущем сезоне.

За зимнее и летнее трансферные окна «аристократы» потратили на игроков 460 миллионов евро.

«Челси» со своим новым владельцем, никто точно не знает, как они могут тратить столько денег... Никому не нравится, когда я говорю об этом. Если у вас нет бесконечных денег, нельзя измениться за одну ночь и подписать десять игроков. Я знаю, что являюсь частью «Ливерпуля», но если дела идут плохо, то тут я чувствую ответственность на 100%. Для меня главное — сделать все правильно, это то, что движет мной», — приводит слова Клоппа Sport Bible.

В зимнее трансферное окно в «Челси» перешли шесть футболистов: Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик и Мадуэке. Самой дорогой сделкой лондонского клуба стал трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

«Челси» занимает 10-е место турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.