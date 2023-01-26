Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон лишен водительских прав

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон лишен водительских прав на один год и оштрафован на 29 тысяч фунтов, сообщает ИА REGNUM с ссылкой на издание Sky Sports.

12 января бразильский полузащитник был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Действующее соглашение 26-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Жоэлинтон сыграл за «Ньюкасл» 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.