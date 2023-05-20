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Сегодня, 21:41

Клопп — о матче с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» будет сражаться в Лиге Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

«Как на матч с «Астон Виллой» ни посмотри, такой результат расстраивает. Мы устроили настоящую борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но соперники набрали больше очков. Хотелось бы, чтобы интрига сохранилась до следующей недели, но мы не смогли этого сделать. Будем бороться в Лиге Европы. Сделаем этот турнир своим. Я не настолько избалован. То, что мы завоевали путевку в этот турнир, само по себе достижение, ведь у нас серьезные соперники. Это сложно, но мы справились. Давайте посмотрим, что мы сможем там сделать», — цитирует Юргена Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков в 37 матчах.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 35 17 7 11 67-49 58
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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20.05 14:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 1 : 3
20.05 17:00
Борнмут – МЮ
 0 : 1
20.05 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 2 : 2
20.05 17:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 1
20.05 17:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 1 : 1
20.05 19:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 0
21.05 15:30
Вест Хэм – Лидс
 - : -
21.05 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
21.05 18:00
Ман. Сити – Челси
 - : -
22.05 22:00
Ньюкасл – Лестер
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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