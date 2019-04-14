Юрген Клопп: "Если "Ливерпуль" станет чемпионом, здорово. Если нет - у нас все равно хорошая команда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" в 34-м туре АПЛ (2:0). "Красные" вышли на первое место в таблице, опередив "Манчестер Сити" на 2 очка. У "орлов" есть игра в запасе.

- Я горжусь командой, это было великолепное выступление. Классная команда, классный стадион, классная атмосфера, - цитирует BBC Клоппа. - Я очень рад что являюсь частью этого. Это просто невероятно. Классно сработано, очень классно. Сейчас будем готовиться к "Порту", "Кардиффу" и так далее.

Первый вопрос сегодня был: "Как сыграл "Манчестер Сити"?" Это нелья избежать, но нам это неинтересно. Нам нужно набрать как можно больше очков. Если мы станем чемпионами, здорово. Если нет - у нас все равно хорошая команда.