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«Я жду звонка от руководства «Вулверхэмптона». Нуну Эшпириту Санту — о новом контракте

00:55
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал об ожидании подписать новый контракт с клубом.

«Я не веду сейчас никаких переговоров. Просто жду звонка от руководства клуба или письма на электронный адрес, чтобы согласиться работать дальше», — цитирует Санту BBC.

Португальский тренер возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году, когда команда выступала в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. При португальце «волки» вышли в АПЛ, где заняли 7-е место по итогам сезона-2019/20. «Вулверхэмптон» дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира — «Севилье» (0:1).

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