«Манчестер Юнайтед» согласовал аренду нападающего Вегхорста

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Бернли» аренду нападающего Ваута Вегхорста, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист на данный момент выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

По информации источника, «МЮ» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли». Нидерландский футболист прилетит в Манчестер сегодня, 12 января, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Вегхорст забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.