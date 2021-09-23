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«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке лиги

00:09
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон».

Основное время завершилось вничью — 2:2 Гости вели 2:0, но «Вулвз» смогли отыграться. В серии пенальти точнее были гости — 3:2.

Следующий соперник «шпор» станет известен после жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:2). Пенальти — 2:3

Голы: Ндомбеле, 14 (0:1). Кейн, 23 (0:2). Дендонкер, 38 (1:2). Поденсе, 58 (2:2).

«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Аит Нури (Семеду, 75), Килман, Хувер, Москера (Коади, 9), Дендонкер, Рубен Невеш, Поденсе (Жоау Моутинью, 84), Хван Хи Чхан, Силва (Траоре, 46).

«Тоттенхэм»: Голлини, Дэвис, Санчес, Ромеро, Танганга (Регилон, 90+7), Алли (Хейбьерг, 82), Ло Сельсо (Сон Хын Мин, 62), Ндомбеле, Скипп, Кейн, Хиль.

Предупреждения: Силва, 16. Рубен Невеш, 47. Ндомбеле, 83.

Судья: Бэнкес.

22 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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Евгений Петров все материалы автора

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