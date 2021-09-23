«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке лиги
В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон».
Основное время завершилось вничью — 2:2 Гости вели 2:0, но «Вулвз» смогли отыграться. В серии пенальти точнее были гости — 3:2.
Следующий соперник «шпор» станет известен после жеребьевки.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:2). Пенальти — 2:3
Голы: Ндомбеле, 14 (0:1). Кейн, 23 (0:2). Дендонкер, 38 (1:2). Поденсе, 58 (2:2).
«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Аит Нури (Семеду, 75), Килман, Хувер, Москера (Коади, 9), Дендонкер, Рубен Невеш, Поденсе (Жоау Моутинью, 84), Хван Хи Чхан, Силва (Траоре, 46).
«Тоттенхэм»: Голлини, Дэвис, Санчес, Ромеро, Танганга (Регилон, 90+7), Алли (Хейбьерг, 82), Ло Сельсо (Сон Хын Мин, 62), Ндомбеле, Скипп, Кейн, Хиль.
Предупреждения: Силва, 16. Рубен Невеш, 47. Ндомбеле, 83.
Судья: Бэнкес.
22 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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