Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити», «Челси» — «Саутгемптон». Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги

00:28
Кубок лиги. Фото EFL
Кубок лиги. Фото EFL
Теги:

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги

1/8 финала

Результаты жеребьевки

«Челси» — «Саутгемптон»

«Арсенал» — «Лидс»

«Стоук Сити» — «Брентфорд»

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Лестер» — «Брайтон»

«Бернли» — «Тоттенхэм»

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»

«Престон» — «Ливерпуль»

Матчи этой стадии пройдут 26-27 октября. Игры состоятся на поле команд, указанных первым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
«Ювентус» не может выиграть в четвертом матче серии А подряд и находится в зоне вылета
Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд