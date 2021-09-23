«Вест Хэм» — «Манчестер Сити», «Челси» — «Саутгемптон». Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги
00:28
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.
? Fixtures for Round Four of this season's #CarabaoCup have been confirmed!#EFL— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 22, 2021
Кубок английской лиги
1/8 финала
Результаты жеребьевки
«Челси» — «Саутгемптон»
«Арсенал» — «Лидс»
«Стоук Сити» — «Брентфорд»
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
«Лестер» — «Брайтон»
«Бернли» — «Тоттенхэм»
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Сандерленд»
«Престон» — «Ливерпуль»
Матчи этой стадии пройдут 26-27 октября. Игры состоятся на поле команд, указанных первым.
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