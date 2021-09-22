«Челси» по пенальти вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги
22 сентября 2021, 23:55
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Лондонский клуб сыграл вничью с «Астон Виллой» в основное время — 1:1.
Исход встречи решался в серии пенальти. «Синие» были точнее со счетом 4:3.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Челси» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3
Голы: Вернер, 54 (1:0). Арчер, 64 (1:1).
«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Сарр, Джеймс, Сауль (Баркли, 76), Лофтус-Чик, Зиеш (Лукаку, 76), Канте (Маунт, 46), Чалоба, Вернер, Хадсон-Одои.
«Астон Вилла»: Стир, Янг, Туанзебе, Хос, Кэш (Конса, 77), Сансон (Чуквуемека, 42), Накамба, Траоре (Филоген-Бидас, 64), Эль-Гази, Буэндия, Арчер.
Предупреждения: Сарр, 31. Янг, 86. Джеймс, 90+2.
Судья: Скотт (Англия).
22 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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